Довбик сам отказался от сборной Украины: как форвард объяснил свое решение

Почему Довбик остался в клубе

Как сообщали итальянские СМИ, в частности издание Corriere dello Sport, решение сделать паузу в выступлениях за сборную далось футболисту непросто. Из-за мышечной травмы задней поверхности бедра игрок уже пропустил предыдущие матчи "красно-синих" в Серии А против "Наполи" и "Торино".

В клубе отмечают, что нападающий является ключевым элементом атаки команды, поэтому тренерский штаб и руководство "Болоньи" полностью поддержали решение оставить игрока в Италии на время международной паузы для индивидуальной работы на базе в Кастельдеболе.

Что говорит сам футболист

Сам Артем Довбик в комментарии для Tribuna.com подробно объяснил ситуацию со своим здоровьем и диалогом с тренером сборной Андреа Мальдерой.

"За три дня до игры с "Торино" мы общались с Мальдерой. Я объяснил ему, какая у меня травма, и сказал, что готовлюсь к матчу с "Торино" и к сборной. Но на тренировке перед матчем я попробовал поработать с командой и понял, что еще рано. Я позвонил тренеру сборной и объяснил, что мне нужна еще примерно неделя, чтобы быть полностью готовым", - рассказал футболист.

Также игрок опроверг информацию о рецидиве старых проблем со здоровьем, уточнив, что речь идет о новом мышечном повреждении. Сейчас он постепенно возвращается к тренировкам, проводя разминки в общей группе и занимаясь по индивидуальной программе.