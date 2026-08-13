"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе

Неудача "Динамо" имеет очевидные причины

"Но вершина еврокубков еще впереди" – эти слова Виталия Буяльского на праздновании чемпионского титула "Динамо" в 2025 году часто вспоминают именно сегодня. Киевляне бесславно проиграли "Карабаху" и завершили недолгую еврокубковую кампанию. Она продолжалась чуть дольше месяца...

Давайте откровенно: если вялую игру "Динамо" в матчах с "Университатей" можно было списать на старт сезона, постепенный набор кондиций и румынский футбол на подъеме (сарказм, хотя Сергей Ребров пару лет назад где-то так поражение сборной на Евро и объяснил), то проигрыш от ПАОКа прекрасно показал, что по состоянию на сейчас "Динамо" не готово играть не то, что в основной стадии Лиги Европы, но и в последних раундах квалификации. Ну а вылет от "Карабаха" показал, что команда не готова и к Лиге конференций.

Факторов много. В первую очередь стоит говорить о том, что у этой команды критически мало опыта таких матчей. Если вынести за скобки Ярмоленко, Буяльского и Шапаренко (первых двух, считайте, что и вынесли), то все остальные разве имели много практики международных матчей?

Здесь вопрос в том, почему Костюк присадил на скамью запасных опытных игроков, но об этом позже. Если это такая стратегия, набивать шишки молодым игрокам, тогда вопросов меньше (но они все равно есть). Однако нам с вами об этом никто не прокоммуницировал в начале сезона.

Второй момент – будем объективны и отметим, что тренерский штаб "Динамо" в этой еврокубковой кампании имел ограниченный кадровый ресурс. В сезон обладатели Кубка Украины и деревянных медалей УПЛ в прошлом сезоне входили без основного центрбека Дениса Попова и его молодого дублера Владислава Захарченко.

Прикрыть эту позицию должен был Томаш Кендзера, вернувшийся к киевлянам летом, но из-за того, что Караваев покинул клуб, Коробов не впечатлил весной, а Тымчик тоже получил травму, Кендзеру пришлось ставить на правый фланг защиты. А в центре проблемную позицию вынуждено закрывали Кристианом Биловаром, о низкой компетенции которого кто только не говорил в последний год.

В нынешней еврокубковой кампании "Динамо" победило только раз (фото: ФК "Динамо" Киев)

Состав "Динамо" пора перезагрузить

В целом, по матчу с "Карабахом" создалось впечатление, что "Динамо" имеет слабый кадровый потенциал. Когда-то в 2007-2008 годах киевляне прошли через радикальную чистку, когда клуб покинули те, без кого представить "Динамо" в нулевые было невозможно. Белькевич, Хацкевич, Чернат, Гавранчич, Ринкон, Клебер, Родольфо, Шацких, Ребров, Федоров – все они были лицом "Динамо" тех лет, но резкий курс на омоложение открыл дверь в первую команду Алиеву, Милевскому, Кравцу, Богушу, Зозуле, Ярмоленко.

Что-то похоже чувствуется и сейчас, но тогда "Динамо" проигрывало "Реалу", "Лиону", "Манчестер Юнайтед", "Роме" и "Спортингу", а сейчас не может пройти и ослабленный (спасибо Геннадию Буткевичу за трансфер Андраде, но не помогло) "Карабах". Шапаренко, Бражко, Кабаев, Биловар выглядели как веган в мясном ресторане. Меньше претензий к Пономаренко и Михавко – кажется, эти ребята были единственными, кому было не все равно на конечный результат.

Помните, как на последних минутах именно Михавко оказался на позиции правого вингера и пошел в обыгрыш в штрафной? Именно Михавко бил с дальней дистации, потому что это хоть какой-то шанс. Именно Михавко выигрывает воздушную борьбу при подаче углового и бьет по воротам головой. Пономаренко во втором тайме постоянно был закрыт, хотя и имел свой шанс на 55-й минуте.

Тарас Михавко пытался спасти "Динамо" от поражения (фото: ФК "Динамо")

Ну и тренерский штаб, вам отдельный привет. В первом матче мы не увидели ни Ярмоленко, ни Буяльского, оба остались на скамейке запасных. Во втором матче в середине второго тайма счет 0:2. Пора бить в колокола, выпускать всех атакующих игроков, которые есть под рукой. Например, Ротань в матче "Копенгаген" – "Полесье" так и сделал, когда его команда получила численное большинство (разве что сам не вышел на поле и Алексея Антонова с собой не прихватил).

А что делает Костюк? Выпускает Кабаева, чья эффективность уже давно вызывает сомнения. Снимает форварда Герреро, выпускает Шолу, сразу потерявшегося на поле. Буяльского, чей выход просился вообще в стартовом составе, выпускают только на 83-й минуте (!). Что он мог успеть сделать за это время?

И еще один момент: в компенсированное время "Динамо" получает право на угловой. Вячеслав Суркис идет в штрафную, но потом меняет свое решение. Не знаю, была ли его воля или кто-то попросил вернуться назад, но это тоже показательно.

Представьте себе, чтобы Хуанде Рамос в 2007 году сказал Андреасу Палопу: "Не ходи в штрафную "Шахтера", можем пропустить контратаку". Так бы и не выиграла бы "Севилья" тот Кубок УЕФА, "Шахтер" не потерпел бы одно из самых болезненных поражений в своей истории, а Вячеслав Шарафутдинов не отправился бы в творческий отпуск на три года за чрезмерную склонность к прогнозированию в прямом эфире.

Ну и еще одна загадка: почему в заявке на этот матч не нашлось места для Андрея Ярмоленко? Почему ни на предматчевой, ни на послематчевой пресс-конференции главный тренер об этом не сказал ни слова? И как это понимать вообще?

Костюк: уволить нельзя оставить?

А вы бы где поставили запятую?

И все же, давайте поразмышляем в голос: бесспорно, кто-то скажет, что Игорь Костюк делает большое дело: перестраивает "Динамо" и ждать результата здесь и сейчас не стоит. Потому что это, мол, команда на перспективу, где через год-два лидерами будут Пономаренко, Михавко, Люсин, Редушко и возможно еще пару игроков.

Ладно, Бог с ним, с результатом. А как насчет мотивации игроков? Как насчет самоуважения? Как насчет бренда и чести клуба? Это больше не к молодежи, а к Дубинчаку, Шапаренко, Бражко, Тымчику, Кабаеву, Волошину. В конце концов, к Буяльскому.

Отдельная ирония – гол Алексея Кащука. Футболиста, которому не нашлось места в "Шахтере" и почему-то оказался не нужен ни одному другому украинскому клубу. Игравший на позиции центрфорварда, хотя является номинальным вингером. И именно он забил тот мяч, который стал для "Динамо" роковым по итогам двух матчей...

Кто знает, если бы менеджмент "Динамо" сработал оперативнее, и Кащук повторил путь Караваева, который, будучи воспитанником "Шахтера", 7 лет карьеры отдал "Динамо"... Возможно, сегодня его фамилия была бы на табло стадиона имени Тофика Бахрамова, но уже под именем украинского клуба…

Итак, в шести еврокубковых матчах "Динамо" одержало одну победу, дважды сыграло вничью и потерпело три поражения. Не на такую вершину еврокубков рассчитывали болельщики еще год назад. Что с этим делать? Здесь два пути: либо дать Костюку работать дальше и спрашивать о результате уже следующим летом, либо повторить кейс Шовковского и назначить нового специалиста.

Но кого? Реброва? Ну, вы серьезно верите, что в нынешних обстоятельствах он поедет жить и работать в Киев? Часто ли мы Сергея Станиславовича видели здесь в период его работы в сборной Украины? Вот то-то и оно…

Словом, в этом сезоне прыгнуть выше головы "Динамо" не смогло. Посмотрим на результаты во внутренних соревнованиях: четвертое место чемпионата в этот раз может дать еще сложнее, чем в прошлом году. А Кубок Украины с новым форматом непредсказуем от слова "совсем". Следовательно, еврокубковая перспектива на следующий сезон пока выглядит по качеству так же, как и сигнал из Азербайджана в трансляции матча "Карабах" - "Динамо"...