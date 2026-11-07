"Буковина" сдержит обещание: матч с "Черноморцем" уже сыграют на родном стадионе
"Буковина" близится к завершению реконструкции домашнего стадиона в Черновцах. Черновицкий клуб намерен выполнить обещание и провести поединок 15-го тура УПЛ против "Черноморца" 5 декабря на обновленной родной арене.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение на официальной странице ФК "Буковина" в Facebook.
Реконструкция стадиона выходит на финишную прямую
В Черновцах проходит финальный этап работ по модернизации стадиона "Буковина". Одной из ключевых задач остается обустройство современной системы искусственного освещения, которая позволит проводить матчи в соответствии с требованиями Украинской Премьер-лиги.
На арене уже установили конструкции прожекторов и необходимое техническое оборудование для увеличения мощности электроснабжения. Завершить монтаж освещения планируют до конца ноября.
"Буковина" хочет вернуться домой 5 декабря
Главная цель реконструкции – вернуть команде возможность проводить домашние матчи на собственном стадионе. В частности, черновчане рассчитывают принять "Черноморец" в рамках 15-го тура УПЛ, базовая дата которого – 5 декабря.
Таким образом, клуб намерен сдержать обещание перед болельщиками и сыграть заключительный домашний поединок календарного года именно в Черновцах.
Что уже сделали на стадионе
Модернизация арены не ограничилась установкой освещения. Ранее на стадионе полностью реконструировали футбольное поле: обустроили подземный дренаж, автоматический полив и электрический подогрев, а также уложили новый газон.
Кроме того, обновили клубные помещения, раздевалки, медицинские и массажные кабинеты. Продолжаются работы по модернизации трибун и устройству инфраструктуры для телевизионных трансляций.
Комплексное обновление должно привести домашнюю арену "Буковины" в соответствие с требованиями УПЛ и позволить команде полноценно принимать соперников в Черновцах.
Ранее мы уже рассказывали, на каком этапе находилась реконструкция стадиона в Черновцах в октябре.