"Бенфика" разбила "Касса Пию": как сыграли Судаков и Трубин

Ход матча "Каса Пия" – "Бенфика"

Интриги в матче как таковой не получилось. Уже на 3-й минуте Джанлука Престиани вывел "Бенфику" вперед, а еще через 11 минут Рафа Силва удвоил преимущество гостей.

В начале второго тайма слово взял Евангелис Павлидис: он оформил хет-трик за семь минут, доведя счет до разгромного (5:0). Не успели хозяева прийти в себя, как Офори забил в собственные ворота. Завершил разгром "Каса Пии" Джон Дуран, забивший седьмой мяч.

Португалия. Примейра. 2-й тур

Каса Пия – Бенфика 0:7

Голы : Престиани, 3; Рафа Силва 14; Павлидис, 47, 49, 54; автогол Офори, 58; Дурань, 61.

Как сыграли Трубин и Судаков

Георгий Судаков на этот матч вышел в стартовом составе и отыграл 78 минут. Во втором тайме вместо него вышел Доди Лукебакио. Несмотря на то, что "Бенфика" забила 7 мячей в ворота соперника, а Судаков - атакующий игрок, украинец результативными действиями в этом матче не отметился.

Анатолий Трубин попал к явке на матч, но провел игру на скамейке запасных. В начале этого сезона новый главный тренер "орлов" Марку Силву доверяет место в воротах Седрику Соарешу.

Как "Бенфика" играет в сезоне 2026/2027

Португальский гранд, прошлый чемпионат под руководством Жозе Моуриньо завершил на 3-м месте, в текущем сезоне провел уже шесть матчей. В квалификации Лиги Европы прошла швейцарский "Санкт-Галлен" (1:2, 5:0), а также шотландский "Хартс" (6:1, 1:1).

В чемпионате Португалии, в рамках первого тура, лиссабонский клуб сыграл вничью со скромным "Академику Визео" (2:2).