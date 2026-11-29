Как прошел матч "Боруссия" – "Байер"

Хозяева успешно начали встречу на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Уже на восьмой минуте Феликс Нмеч после передачи Константиноса Карецаса открыл счет.

Леверкузенцы пытались восстановить равновесие, однако уверенная игра вратаря дортмундцев Грегора Кобеля позволила хозяевам сохранить преимущество до перерыва. Еще до завершения первого тайма "Боруссия" понесла кадровую потерю. Из-за травмы поле покинул Карецас, которого заменил Фабиу Силва.

"Байер" перевернул игру после перерыва

Во втором тайме гости усилили давление на ворота соперника. На 69-й минуте Патрик Шик ударом головой замкнул подачу Алейша Гарсии с углового и сравнял счет. Для чешского нападающего этот гол стал юбилейным, сотым в Бундеслиге. Также Шик довел свое бомбардирский счет в текущем сезоне до десяти мячей.

Вскоре Мусса Диаби мог вывести леверкузенцев вперед, однако после его удара мяч пролетел рядом со штангой. Победный гол "Байер" забил на 80-й минуте. Эсекьель Фернандес ударом головой переправил мяч в сетку после заблокированного удара партнера. Дортмундцы не смогли спасти встречу и прервали свою беспроигрышную десятиматчевую серию в чемпионате.

"Боруссия" (Дортмунд) – "Байер" – 1:2 (1:0)

Голы: Нмеча, 8 – Шик, 69, Фернандес, 80.

Чемпионская интрига в Бундеслиге обострилась

Несмотря на поражение, дортмундская "Боруссия" сохранила лидерство в турнирной таблице, имея 24 очка. Мюнхенская "Бавария", накануне сыгравшая вничью с "Гамбургом" (0:0), отстает от дортмундцев всего на один пункт.

"Байер" с 22 очками занимает пятую строчку. После 11 туров пять лучших команд Бундеслиги разделяют всего два очка. В последний раз столь плотная борьба на этом этапе чемпионата наблюдалась в сезоне-1992/93.