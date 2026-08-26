"Атлетико" жестко ответил "Барселоне" насчет трансфера Хулиана Альвареса

"Атлетико" не продаст Альвареса "Барселоне"

Ситуация вокруг будущего Хулиана Альвареса накалилась после очередного заявления президента Барселоны Жоана Лапорты. Он подтвердил, что каталонский клуб сохраняет интерес к аргентинцу и готов приобрести его, если "Атлетико" согласится на трансфер.

В ответ мадридский клуб дал понять, что не рассматривает такой сценарий.

"Есть 0% вероятности продать его "Барселоне". Эта ситуация не о деньгах, а о достоинстве", – заявили в "Атлетико".

В мадридском клубе также отметили, что считают себя главной жертвой истории вокруг Альвареса. По словам представителей "Атлетико", команда понесла экономический и репутационный ущерб.

Клуб обвиняет окружение игрока и "Барселону"

В "Атлетико" убеждены, что вокруг футболиста была создана кампания, сопровождающаяся "многими неправдами и полуправдами". В клубе считают, что из-за давления со стороны окружения Альвареса и "Барселоны" ситуация негативно повлияла как на самого игрока, так и на мадридскую команду.

Ранее "Атлетико" также сообщил о намерении защищать свои интересы перед ФИФА и Королевской испанской футбольной федерацией. Мадридцы собираются добавить в материалы дела доказательства и последствия, которые, по их мнению, повлекли за собой действия представителей Альвареса и "Барселоны".

Альварес пропустил тренировку

Скандал получил новое развитие в среду, 26 августа. Альварес не принял участия в тренировке "Атлетико". В клубе объяснили его отсутствие недомоганием после плохого самочувствия ночью.

Это произошло через несколько дней после матча первого тура Ла Лиги против "Вильярреала", завершившегося ничьей 2:2. Альварес вышел на поле всего на 66-й минуте, а часть болельщиков встретила аргентинца свистом.

Какое будущее ждет Альвареса

По информации испанских СМИ, "Барселона" остается главным желаемым для самого футболиста вариантом, однако "Атлетико" категорически отказывается вести с каталонцами переговоры.

Одним из возможных альтернативных направлений называют лондонский "Арсенал". Если договориться о трансфере в другой клуб не удастся, Альварес останется в Мадриде на сезон-2026/27.

Сам "Атлетико" занимает максимально жесткую позицию: трансфер Альвареса в "Барселону" мадридский клуб считает невозможным.