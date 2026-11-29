Соперники перед противостоянием

Перед очной встречей "Арсенал" единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 28 очками после 11 туров. "Манчестер Сити" занимает третье место (22 балла), уступая "Брайтону" по дополнительным показателям и отставая от лондонцев на шесть очков.

Команда Микеля Артеты в этом сезоне делает ставку на баланс и контроль, хотя последние матчи принесли потерю очков. В пяти предыдущих поединках во всех турнирах "канониры" одержали три победы – над "Ливерпулем" (1:0), пражской "Славией" в Лиге чемпионов (2:1) и "Халл Сити" (1:0), но дважды сыграли вничью – с "Ньюкаслом" в АПЛ (2:2) и дортмундской "Боруссией" в еврокубке (1:1).

В свою очередь, "горожане" переживают заметный игровой спад из-за ошибок в обороне и проблем с балансом в центре поля. За пять предыдущих матчей "Манчестер Сити" одержал лишь одну победу – на выезде над "Лейпцигом" в Лиге чемпионов. При этом в двух встречах команда уступила – "Брайтону" (0:1) и "Ноттингем Форест" (1:3), а также сыграла вничью с "Фулхэмом" (1:1) и "Наполи" (2:2).

Кадровые потери команд

К матчу на "Эмирейтс" хозяева подходят с серьезными кадровыми потерями: из-за травм Микелю Артете не помогут Букайо Сака и Мартин Субименди, а участие основного голкипера Давида Райи остается под вопросом. В составе "Манчестер Сити" в лазарете находится только Антуан Семеньо.

В этом сезоне команды уже встречались в матче за Суперкубок Англии – 16 августа "Арсенал" разгромил соперника со счетом 3:0. В целом лондонцы не проигрывают "горожанам" в трех последних домашних матчах подряд.

Где и когда смотреть матч

Игра 12-го тура чемпионата Англии состоится в воскресенье, 29 ноября, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

В Украине транслятором матчей английской Премьер-лиги является OTT-платформа Setanta Sports и телеканалы Setanta Sports. Они доступны как в кабельных сетях, так и на других OTT-платформах.