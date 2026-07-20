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Главная Футбол Антирекорд в финале: Аргентина ни разу не пробила по воротам в финале ЧМ-2026
Футбол 20 июля 2026, 00:46

Антирекорд в финале: Аргентина ни разу не пробила по воротам в финале ЧМ-2026

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Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Аргентинцы не смогли нанести ни одного удара за 90 хиилин (Фото: FIFA)
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Аргентинцы установили сомнительный рекорд чемпионатов мира. Ранее финалист мундиаля наносил хотя бы один удар по воротам соперника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Свисток о завершении основного времени зафиксировал ничью 0:0 в игре Испании и Аргентины. Но если у "Фурии Роха" было 19 моментов у ворот Эмилиано Мартинеса, то аргентинцы таким похвастаться не могут.

Официальная статистика от ФИФА зафиксировала – действующие чемпионы мира не смогли отличиться ни одним ударом даже в направлении ворот Унаи Симона.

И вообще команды установили антирекорд по количеству ударов по воротам в первом тайме. Никогда раньше в финалах чемпионатов мира команды не наносили три удара за 45 минут.

Ранее мы рассказывали историю финальных матчей на чемпионатах мира для сборных Аргентины и Испании.

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