Андрею Шевченко – 50: семь фактов о легенде украинского футбола

После Чернобыля Шевченко чуть не бросил футбол

В детстве Андрей Шевченко тренировался в школе киевского "Динамо" под руководством Александра Шпакова. После Чернобыльской катастрофы семья покинула Киев, а сам Андрей некоторое время перестал ходить на тренировки. Шпаков приехал к отцу футболиста и убедил его не забирать сына из спорта – решение, которое впоследствии стало одним из ключевых в карьере Шевченко.

Хет-трик на "Камп Ноу" сделал его европейской звездой

В ноябре 1997 года "Динамо" разгромило "Барселону" на ее поле со счетом 4:0, а Шевченко забил три гола. Украинец стал главным героем одного из самых ярких матчей киевского клуба в Лиге чемпионов. Именно выступления против "Барселоны", "Реала" и "Баварии" Шевченко и сейчас называет среди самых памятных моментов своей карьеры.

Привез "Золотой мяч" в Украину

В 2004 году Шевченко получил "Золотой мяч" – самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. Он стал третьим украинцем, выигравшим эту премию после Олега Блохина и Игоря Беланова. Трофей долгое время находился в музее "Милана", а затем Шевченко перевез его в Украину.



Золотой мяч Андрея Шевченко (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Забил решающий пенальти в финале Лиги чемпионов

В сезоне-2002/03 "Милан" дошел до финала Лиги чемпионов, где встретился с "Ювентусом". Основное и дополнительное время завершилось без голов, поэтому победителя определила серия пенальти. Именно Шевченко реализовал решающий удар и принес "Милану" победу в турнире.

На Евро-2012 подарил Украине историческую победу

На домашнем чемпионате Европы-2012 Украина стартовала матчем против Швеции. Шевченко, которому было уже 35 лет, забил два гола головой и принес украинцам победу со счетом 2:1. Это была первая победа Украины в финальной части чемпионата Европы.

За "Милан" Шевченко забил 176 голов

Украинец перебрался в итальянский клуб летом 1999 года после фантастического периода в "Динамо". В футболке "Милана" он провел один из лучших отрезков своей карьеры, выиграл Серию А, Лигу чемпионов и другие трофеи. В общей сложности Шевченко забил за "россонери" 176 мячей и остается одним из самых результативных футболистов в истории клуба.

Андрей Шевченко – легенда "Милана" (фото: AC Milan)

Прошел путь от футболиста до президента УАФ

Андрей Шевченко успел побывать на самом высоком уровне украинского футбола сразу в трех ролях: игрок, тренер и футбольный руководитель. Он завершил карьеру футболиста, затем в 2016-2021 годах возглавлял сборную Украины, а 25 января 2024 был избран президентом УАФ.

До Шевченко такой путь в своем активе имел, в частности, Анатолий Коньков, который после карьеры игрока работал тренером, а в 2012-2015 годах возглавлял ФФУ.