7 интриг перед новым сезоном УПЛ

"Динамо" обязано спрогрессировать, но не сможет

Безусловно, четвертая позиция киевской команды в прошлом розыгрыше чемпионата – большой, вопиющий провал. Спасло сезон для нее только получение Кубка – это плюс трофей и путевка в Лигу Европы.

На мой взгляд, состав Динамо однозначно способен бороться если не за золото (но и это возможно), то за второе место УПЛ. К тому же ежегодно в квалификационных циклах евротурниров есть немало команд с более скромными составами, которые выбивают ощутимых фаворитов и сенсационно пробиваются на этапы лиг. Ростер Динамо кажется вполне вполне играть если не в основном раунде Лиги Европы, то Лиги конференций точно, еще и претендовать на плейоф.

НО содержание и качество игры киевлян делают их неконкурентными даже там, что удивляет и разочаровывает.

Состав киевского "Динамо" перед матчем с ПАОК (фото: ФК "Динамо" Киев)

Более того, Лига конференций может даже мешать динамовцам лучше выступить в УПЛ, так что если пройти Карабах не удастся, возможно, для них это будет даже плюсом. Как ни парадоксально это не звучало бы. Хотя это и не решит их проблемы.

Динамо обязано выступить в чемпионате лучше, чем в прошлом сезоне. Их болельщики заслуживают этого. Но есть ощущение, что их турнирным максимумом будет разве что третье место, что вряд ли можно будет считать прогрессом.

"Шахтер" должен стать чемпионом, но ЛЧ создаст проблемы

Горняки ощутимо превосходят конкурентов в УПЛ по всем критериям. Хотя нельзя утверждать, что их выступление в прошлом сезоне было таким убедительным и феерическим за игрой. Но золото получили, так что задание выполнили.

Кампания Лиги конференций, еще и столь продолжительная, из-за условий логистики накладывала свои отпечатки на внутренние турниры – команда была истощена в первую очередь морально (как и любые люди с дороги, а Шахтер по сути жил в пути), переключаться давалось не просто.

"Шахтер" провел качественные спарринги в межсезонье (фото: ФК "Шахтер")

Однако в этом сезоне горняки будут играть в турнире мечты – в Лиге чемпионов, и, не сомневаюсь, с момента получения прямой путевки мысленно все время находятся уже там. Команда, конечно, будет прилагать усилия, чтобы проявить себя в ЛЧ, легионеры будут стремиться показать себя там и с эгоистической точки зрения также, чтобы продать себя – очевидно, результаты будут даваться не просто, потому что все соперники классного уровня, и это будет однозначно сказываться на выступлении команды в чемпионате.

Плюс – все та же трудная логистика. И именно это и исключительно это могут помешать Шахтеру стать чемпионами в следующем сезоне УПЛ.

"Полесье" – единственные, кто может устроить золотую интригу

Житомирская команда под руководством Руслана Ротаня прогрессирует за игрой, летом удалось стабилизировать состав – попрощаться с неподходящими и точечно усилиться. На бумаге волки реально способны завоевать очки в матчах с каждым соперником в УПЛ. И не выход в основной раунд Лиги конференций, еще и на контрасте с участием Шахтера в ЛЧ может им существенно помочь.

"Полесье" рано выбыло из еврокубковой борьбы (фото: ФК "Полесье")

Итоговая вторая ступенька также станет свидетельством продолжения прогресса в получении результатов, но по ощущению они попытаются бросить вызов Шахтеру в борьбе за чемпионство.

Не регрессировал ли ЛНЗ?

ЛНЗ в прошлом сезоне откровенно удивил всех, добыв серебро, долгое время претендуя даже на золото. Черкасцы выдали ровное и стабильное выступление на максимально длинной дистанции. И в межсезонье, кажется, слабее не стали.

ЛНЗ был близок к чуду в матчах с "Гентом" (фото: ФК ЛНЗ)

Матчи против "Гента" в Лиге конференций, несмотря на итоговое поражение в серии пенальти, не разочаровали, а, скорее, заслужили комплименты. И есть ощущение, что ЛНЗ способно выдавать на худший футбол в чемпионате, чем тот, что был в прошлом сезоне.

Так ли это? Также хорошая интрига. Потому что тогда конкуренция как минимум серебро-бронзу будет очень интересной.

Что покажет загадочный "Харьков"?

"Металлист 1925" превратился в "Харьков", клуб показывает классную работу в целом в плане селекции и маркетинга, остается лишь получить турнирные результаты. И пока в этом плане харьковчане кажутся большой загадкой.

По составу и условиям у них есть все для того, чтобы претендовать по меньшей мере на бронзу, хотя в прошлом сезоне было слишком много прагматизма в игре, причем такого, который в отличие от ЛНЗ не удалось конвертировать в стабильные очки.

Способны ли воспитанники "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" покорить УПЛ?

"Карпаты" с тренером Франом Фернандесом в прошлом сезоне сначала побуксовали, а затем завелись. В межсезонье к команде присоединились игроки, прошедшие академии "Реала", "Атлетико", "Реал Сосьедада" и "Барселоны".

Да, пожалуй, не за свой феерический футбол они в конце концов оказались в нашем чемпионате, но их школа и опыт вполне могут сказаться и принести пользу львовской команде. За этим тоже интересно будет посмотреть.

Пономаренко станет лучшим бомбардиром, Бруниньо – открытием

Матвей Пономаренко начал играть за первую команду "Динамо" из зимы, забивал почти каждый матч и стал лучшим бомбардиром всего сезона. У него действительно большой потенциал, он способен забивать еще больше и заслуживает играть в топ-лиге уже скоро. Но интересно, как парень пройдет испытание медными трубами – когда о нем много говорят, сватают в именитые клубы, а он подписывает новый контракт с киевлянами, вероятно, на более выгодных условиях, что может расслаблять.

Матвей Пономаренко (фото: ФК "Динамо" Киев)

Если с ним этого не случится, думаю, Пономаренко по примеру Довбика сезона 2022-23 способен забить более 20 голов и уехать за границу следующим летом.

17-летний Бруниньо - новичок "Шахтера" уже в спаррингах успел показать классную игру, забил немало голов и кажется тем, кто может стать новым Кевином или даже Виллианом, с которым его сравнивают за внешность. Даже в этом возрасте он вполне способен наделать шум в УПЛ. Посмотрим, сможет ли.