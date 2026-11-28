Тиагу Силва остается во "Флуминенсе"

Бразильский клуб официально объявил о продолжении сотрудничества со своим капитаном в пятницу, 27 ноября.

Предварительное соглашение футболиста завершалось в конце 2026 года. Теперь Силва останется в команде еще на один сезон.

В клубе поздравили решение ветерана, назвав его прозвищем "Монстр" и отметив особую связь защитника с болельщиками.

Продление контракта произошло на фоне разговоров о возможном завершении карьеры футболиста. Ранее Силва предполагал, что нынешний сезон может стать последним для него на профессиональном уровне.

Однако бразилец решил продолжить выступления и остаться капитаном команды.

Третий этап карьеры в родном клубе

Тиагу Силва является воспитанником академии "Флуминенсе", в которую попал еще в 11-летнем возрасте.

За основную команду он впервые выступал в 2006-2008 годах. В это время защитник помог клубу выиграть Кубок Бразилии в 2007 году и дойти до финала Кубка Либертадорес в 2008-м.

После продолжительной карьеры в европейском футболе Силва вернулся во "Флуминенсе" в 2024 году.

В 2025-м он был капитаном команды, сенсационно дошедшей до полуфинала клубного чемпионата мира в США.

В конце того года бразилец покинул клуб, однако в июне 2026 вернулся и начал третий этап выступлений за его основную команду.

В общей сложности Тиагу Силва провел за "Флуминенсе" 229 матчей, в которых забил 19 голов.

Легендарная карьера защитника

До возвращения в Бразилию Силва много лет выступал в ведущих европейских чемпионатах.

Самыми известными клубами в его карьере стали итальянский "Милан", французский ПСЖ и английский "Челси".

Вместе с лондонцами защитник выиграл Лигу чемпионов в 2021 году, а в составе ПСЖ получил многочисленные титулы чемпиона Франции.

Также Силва в течение многих лет являлся одним из ключевых футболистов сборной Бразилии, за которую провел более 100 матчей.

Новый контракт означает, что в конце сезона-2027 защитнику исполнится уже 43 года. Несмотря на солидный для профессионального футбола возраст, бразилец пока не собирается завершать карьеру.