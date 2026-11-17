11 месяцев тюрьмы за оскорбления: фаната "Овьедо" осудили за расизм по адресу Мбаппе
В Испании вынесли приговор болельщику, оскорблявшему нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе на матче чемпионата в августе 2025 года. Суд признал его виновным в преступлении на почве ненависти и назначил 11 месяцев заключения условно.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.
Фаната наказали за расистские оскорбления Мбаппе
Инцидент произошел 24 августа 2025 года во время поединка второго тура Ла Лиги между "Реалом Овьедо" и мадридским "Реалом". После первого гола Мбаппе в конце первого тайма один из зрителей на трибунах начал демонстрировать расистские жесты и издавать звуки, имитирующие обезьяну.
Мадридский клуб сообщил, что Второй отдел Провинциального суда Астурии признал болельщика виновным в преступлении на почве ненависти. Ему назначили 11 месяцев лишения свободы, финансовый штраф и дополнительные ограничения.
В то же время тюремное наказание условно. Его исполнение отложили при условии, что осужденный в течение двух лет не будет посещать стадионы, на которых проводятся официальные спортивные соревнования.
"Реал" продолжает борьбу с расизмом в футболе
Мадридский "Реал" выступил по делу как частный обвинитель и подчеркнул, что продолжает участвовать в других судебных процессах, связанных с расистскими проявлениями в отношении его футболистов.
В клубе также напомнили, что ранее были вынесены обвинительные приговоры за расистские оскорбления в адрес игроков команды на стадионах "Месталья", "Сон Мойш", "Вальекас" и "Хосе Соррилья".
В заявлении мадридцев подчеркнули, что клуб и дальше настроен противодействовать расизму и искоренять любые проявления дискриминации в футболе и спорте в целом.
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