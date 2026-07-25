Усик официально сказал, пойдет ли в президенты Украины
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик официально опроверг слухи о своих политических амбициях. Спортсмен заверил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Александра Усика для прессслужбы житомирского "Полесья".
Согласно последним данным опроса социологической группы "Рейтинг", при Александре Усике на гипотетических президентских выборах готовы отдать свои голоса 5,9% респондентов. С этим показателем спортсмен занял пятое место среди всех потенциальных кандидатов.
Усик заверил, что реальный уровень его поддержки мог бы быть и выше, если бы у него были реальные намерения идти в политику.
"Если бы у меня было такое мнение [баллотироваться в президенты, - ред.], то, думаю, за меня бы больше проголосовало. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины", - заверил Александр Усик.
Таким образом титулованный боксер поставил точку в обсуждениях о своем возможном участии в предстоящей президентской гонке.
Политические амбиции Усика
Александр Усик ранее не раз говорил, что после боксерской карьеры может пойти в политику и баллотироваться в президенты.
В то же время, он также делал противоположные заявления о том, что политика его не интересует.
А в 2024-м году боксер говорил о возможном назначении в будущем на должность министра молодежи и спорта Украины. Эта должность, по его мнению, не связана с политикой, но является менеджерской позицией.
Ранее мы сообщали, что в последнем рейтинге доверия украинцев произошли резкие изменения - Александр Усик попал в топ-5 человек с самым высоким рейтингом.