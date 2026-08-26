Подготовка началась: Фьюри вылетел в США ради боя с Джошуа

Фьюри начал подготовку в Майами

Промоутер Фрэнк Уоррен заверил, что, несмотря на юридические нюансы с контрактами со стороны Matchroom и Джошуа, проведение поединка не вызывает сомнений.

Более того, "Цыганский король" уже покинул Великобританию и прибыл в США, чтобы начать полноценный тренировочный лагерь:

"Уверен, что бой состоится. Турки Аль-Шейх вскоре все объявит. Были вопросы по контракту, но они будут решены. Сам Тайсон, между тем, улетел в США. Сейчас он в Майами, где уже готовится к бою", - заявил Уоррен.

Почему не "Уэмбли"?

Несмотря на желание обоих боксеров и британских болельщиков провести поединок на лондонском стадионе "Уэмбли", коммерческие факторы и позиция вещателя перевесили в пользу американской локации.

Уоррен сравнил эту ситуацию с выездными историческими боями легенд бокса. В частности, с поединком между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом, состоявшемся в Заире ("Грок в джунглях"), и Али против Джо Фрейзера в Филиппинах ("Триллер в Маниле").

По словам промоутера, на кону стоят слишком большие деньги, чтобы стороны могли отказаться от проведения поединка в США.