"Мне даже нравятся такие вызовы": Шелестюк — о титуле WBO, бое в Эквадоре и Хейни

"В 40 лет у меня больше опыта, и это дает мне еще больше сил"

– Тарас, прежде всего поздравляем с победой и титулом WBO International. Какие эмоции были после финального гонга, когда уже стало понятно, что ваш пояс?

– Это было хорошее сражение и яркая победа. Когда мне подняли руку, я был счастлив, потому что это важная победа на этом этапе моей карьеры. Выиграть титул в таком ярком стиле в 40 лет – это круто.

– Бой прошел все 10 раундов. Насколько сложным для вас оказался Муньос и отвечал ли он тому уровню, которого вы ожидали до поединка?

– Соперник был очень нестандартным и неудобным, но я был прекрасно готов – и физически, и психологически. Я контролировал каждую секунду этого поединка и делал то, что мы планировали с командой.

– Вы проводили бой в Эквадоре против местного боксера. Насколько ощущалась атмосфера и поддержка соперника со стороны трибун и было ли вам дополнительное психологическое давление?

– В Эквадоре он настоящая звезда. Он полицейский, работает в подразделении типа SWAT в США, поэтому я знал, что трибуны будут гнать его вперед и что он будет драться до последнего. Я был к этому готов. На меня это не давило – наоборот, я получал от этого удовольствие. Мне нравится боксировать в такой атмосфере.

Тарас Шелестюк с поясом WBO International (фото: Instagram/tarasshelestyuk)

– После предыдущего поединка в ноябре 2025 года вы почти девять месяцев не выходили в ринг. Насколько эта пауза сказалась на вашей физической и функциональной готовности?

– Я хорошо отдохнул, поработал над своими ошибками и подошел к этому бою в одной из лучших форм своей карьеры. Думаю, эта пауза пошла мне на пользу.

– Это ваш первый чемпионский титул с 2016 года. Что для вас означает возвращение к статусу чемпиона после столь длительного перерыва?

– Я очень рад снова выиграть титул и благодарен WBO за такую возможность. Теперь этот пояс дает мне возможность двигаться в бой за титул чемпиона мира, и именно это для меня сейчас самое важное.

– Вам 40 лет, но после победы вы остаетесь непобежденным на профессиональном ринге – 22 победы и одна ничья. Чувствуете ли вы сейчас, что находится в лучшей форме за последние годы?

– Я всегда нахожусь в своей лучшей форме, потому что я профессионал своего дела и к каждому бою и каждому сопернику подхожу как к чемпионскому поединку. А в 40 лет у меня есть больше опыта, и это дает мне еще больше сил, уверенности и понимания бокса.

Тарас Шелестюк (фото: Getty Images)

"Надеюсь, что WBO обяжет Хейни провести со мной бой"

– Насколько этот титул изменяет ваши дальнейшие перспективы? Открывает ли он путь к боям с боксерами из топ-15 мирового рейтинга WBO?

– Этот титул должен поднять меня в топ-10 рейтинга WBO, а дальше будем двигаться шаг за шагом. Уже работаем над организацией боя против Дэвина Хэйни. Надеюсь, что WBO обяжет Хэйни провести со мной бой.

– Еще до боя вы говорили о желании вернуться в большие поединки. Какая следующая цель после завоевания WBO International — защита титула, объединительный бой или попытка выйти на чемпионский поединок?

– Девин Хейни – следующий. Затем Гарсия, Лопес. Сейчас в моей весовой категории много хороших боксеров. Есть с кем боксировать и кого побеждать.

"В 2028 году хочу выиграть Олимпиаду в Лос-Анджелесе"

– Вы много лет строите профессиональную карьеру в США, но в этот раз пришлось ехать за титулом вплоть до Эквадора. Насколько сегодня вам важно получать именно такие возможности, даже если ради них нужно проводить бой на территории соперника?

– Мне все равно, где боксировать. В любительском боксе я всегда сражался против топовых соперников на их территории и побеждал. Мне даже нравятся подобные вызовы. Они дают дополнительную мотивацию.

– Если оглянуться на ваш путь от бронзы Олимпиады-2012 до нового чемпионского титула в 40 лет, есть ли ощущение, что интересная часть профессиональной карьеры еще впереди?

– Я уже многого добился, но продолжаю наслаждаться своим приключением под названием "боксерская карьера". Хочу выиграть еще несколько чемпионских титулов, а в 2028 году выиграть Олимпиаду в Лос-Анджелесе. А дальше посмотрим, что будет.

Благодарю каждого за поддержку! Берегите себя и своих близких. И слава нашим защитникам!