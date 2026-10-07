Дюбуа сделал прогноз на супербой Фьюри – Джошуа и намекнул на собственный поединок с победителем

Прогноз Дюбуа

Поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа запланирован на 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе. На кону будет стоять вакантный пояс WBA Super.

Комментируя предстоящий бой, Дюбуа отдал предпочтение "Цыганскому королю", хотя и подчеркнул величие обоих соотечественников.

"Думаю, победит Фьюри. Надеюсь, они выйдут на ринг и наконец проведут этот бой. Все так долго говорили об этом поединке, что будет здорово увидеть их обоих в ринге. Они оба - легенды британского бокса", - сказал действующий чемпион WBO.

Напомним, что в сентябре 2024 года сам Дюбуа уже встречался с Джошуа на ринге и эффектно нокаутировал его в пятом раунде.

Возможный бой с Фьюри

В то же время "Динамит" не скрывает желания провести поединок с Фьюри. Британец назвал такое противостояние боем огромного масштаба и сравнил его со своей встречей с Джошуа.

При этом чемпион не спешит говорить о следующем шаге в карьере. Сначала ему предстоит провести очередную защиту титула.

Дюбуа ждет реванш

Следующий бой Дюбуа проведет уже 17 октября. Соперником британца станет Фабио Уордли, которого он остановил в мае и отобрал у него титул WBO.

Предстоящая встреча станет реваншем между боксерами. После нее Дюбуа рассчитывает на новые большие поединки, среди потенциальных соперников которого может оказаться и победитель боя Фьюри - Джошуа.