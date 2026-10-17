Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно

Дюбуа – Вордли: кто победитель?

Думаю, что Дюбуа выиграет и второй бой, потому что Вордли значительно более ограниченный боксер. То есть я его знаю еще после того, как он спарринговал с Усиком. Затем видел, как он начинал в профи – видел вживую его бои в Рияде и в Лондоне. Он просто здоровый парень, как супертяжелый.

Сказать, что у него прямо супер-удар, ну, я бы не сказал. Держит удар он относительно, то есть что-то держит, но когда уже пошли такие размены, как в первом бою с Дюбуа, он уже не держал. Следовательно, каких-то суперскиллов, навыков, фишек в Вордли я не вижу.

Дюбуа давно мне, ну, в принципе, плюс-минус импонирует. Если бы ему еще добавить боксерское IQ, а по-простому – мозгов, то он вообще бы был, я думаю, сильным топом. Но по-моему, он может еще какой-то поясок зацепить, точно. Если даже не два. Поэтому мне кажется, что Дюбуа и физически сильнее, и руки у него достаточно быстры, как для супертяжа, не такие, как у Итаумы, но достаточно. И удар, в принципе, есть.

И главное, пожалуй, что у него есть – заряженность на результат. То есть, он видит, что ему нужно сделать и все. И больше ничего не делает в плане того, что он делает только то, что ему реально нужно, не отвлекаясь ни на что другое.

Полное расписание вечера бокса в Лондоне (фото: Queensberry Promotions)

Фактор Дона Чарльза

Плюс еще такой фактор на стороне Дюбуа – его тренер Дон Чарльз, очень известный и авторитетный британский тренер. Да, он уже в возрасте, ему там что-то под 60. Он славится тем, что он психолог хороший, и он вот тоже умеет дергать за эти ниточки, чтобы Дюбуа правильно боксировал.

Поэтому я склоняюсь к тому, что Дюбуа возьмет реванш. Ну и так, как это хевивейт и учитывая их первый бой, то, скорее всего, снова сделает это досрочно.