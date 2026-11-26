Причины отмены поединка

Встреча должна была состояться в рамках вечера бокса Symphony of the Ring. Однако сразу по прибытии в Германию украинскому боксеру стало плохо, из-за чего он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

После осмотра врачей команда Чухаджяна приняла решение отказаться от выхода в ринг. По предварительной информации, украинец мог подхватить инфекцию, хотя официального подтверждения точного диагноза пока нет.

Дальнейшая судьба титульного противостояния против аргентинца также остается неопределенной.

Чухаджян на профи-ринге

Карен Чухаджян имеет на профессиональном ринге 26 побед (14 – нокаутом) и четыре поражения.

В своем предыдущем поединке, состоявшемся в мае 2026 года, украинец встретился с ирландцем Пэдди Донованом в претендентском бою по версии IBF. Чухаджян дважды побывал в нокдауне и уступил решение большинства судей. Два арбитра отдали победу Доновану, тогда как третий зафиксировал ничью.

Таким образом, поединок с Арганьярасом должен был стать для украинца возможностью вернуться на победный путь и получить интерконтинентальный титул. Однако из-за проблем со здоровьем эти планы пришлось отложить.