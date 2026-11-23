Кто заменит Войналовича в сборной

Вместо него в состав вызван опытный защитник Денис Лукашов. Он уже привлекался к матчам сборной в этом отборочном цикле, в частности, выходил на площадку в поединке против Греции.

Украина возглавляет группу, но конкуренция очень плотная

После восьми матчей второго этапа квалификации команда Айнарса Багатскиса занимает первое место в группе I. В активе украинцев шесть побед, два поражения и 14 очков.

В то же время отрыв от преследователей невелик. Испания и Грузия имеют по 13 очков, а у Португалии, Греции и Черногории — по 12 очков.

Турнирное положение группы I:

Украина - 14 очков (6 побед, 2 поражения) Испания - 13 (5 побед, 3 поражения) Грузия - 13 (5 побед, 3 поражения) Португалия - 12 (4 победы, 4 поражения) Греция - 12 (4 победы, 4 поражения) Черногория - 12 (4 победы, 4 поражения)

По итогам второго этапа в финальную часть чемпионата мира выйдут три лучшие сборные группы.

Когда и где Украина сыграет с Португалией и Черногорией

Ноябрьское игровое окно украинцы начнут выездным матчем против Португалии. Встреча состоится 26 ноября в Матозиньюше и начнется в 21:00 по Киеву.

Второй поединок команда Багатскиса проведет 29 ноября против Черногории. Матч будет статус номинально домашнего и состоится в Риге на площадке Xiaomi Arena. Начало – в 18:30.

Оба матча сборной Украины будут транслировать вживую телеканалы и платформы Суспільне Спорт и Киевстар ТВ.