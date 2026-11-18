С кем сыграет Украина в отборе на чемпионат мира

Мужская сборная Украины 23 ноября приступит к подготовке к матчам второго этапа квалификации чемпионата мира-2027.

В первом поединке игрового окна подопечные Айнарса Багатскиса встретятся с Португалией (26 ноября). Далее украинцев ждет номинально домашний матч против Черногории, который состоится 29 ноября в Риге на площадке Xiaomi Arena.

Заявка сборной Украины на ноябрьские матчи:

Защитники:

Максим Шульга (Реал, Испания);

Александр Ковляр (Будучность, Черногория);

Егор Сушкин (Харьковские Соколы, Украина);

Илья Тиртышник (Эсперия Олимпия, Италия).

Форварды:

Алексей Соловьев (Харьковские Соколы, Украина);

Александр Липовый (без клуба);

Александр Кобзистый (без клуба);

Артем Ковалев (Орду, Азербайджан);

Андрей Войналович (Таураге, Литва);

Вячеслав Бобров (Сталь Острув, Польша);

Даниил Шелист (Овьедо, Испания).

Центровые:

Ростислав Новицкий (Динамо, Румыния);

Дмитрий Скапинцев (Лейма Корунья, Испания).

Главный тренер команды – Айнарс Багатскис. Его ассистентами будут Сергей Гладырь, Валерий Плеханов, Раймондс Фелдманис и Александр Томаревский.

Состав сборной Украины по баскетболу на матче ноября 2026 года (инфографика: ФБУ)

Богатскис объяснил кадровые изменения в сборной Украины

Главной потерей команды стал форвард Иван Ткаченко, травмировавшийся во время матча Латвийско-эстонской лиги за "Рига Зелли". Также под вопросом участие в ближайших поединках Андрея Войналовича. Кадровую ситуацию прокомментировал Айнарс Багатскис:

"Добавились Липовый и Соловьев — это те изменения, которые мы имеем сейчас. Как вы знаете, в профессиональном спорте без травм не бывает. К сожалению, сейчас они коснулись нас, и довольно серьезно. На эти игры точно не будет Ткаченко, под вопросом возможность сыграть у Войналовича. Это мы узнаем за несколько дней — фактически в последние дни". у нас добавился Соловьев", – сказал тренер.

Отдельно наставник сборной отметил возвращение Александра Липового, пропустившего летние матчи по семейным обстоятельствам, и новый вызов для Алексея Соловьева:

"Думаю, для ребят это серьезный шаг, особенно для Соловьева — для него это будет новый вызов. Также сыграет Липовый, который возвращается в сборную после того, как летом не мог играть по семейным обстоятельствам. Возможно, к этому составу прибавится еще игрок, но пока не будем говорить об этом", – отметил Багатскис.

В то же время тренер подчеркнул, что команда не собирается искать оправданий из-за кадровых потерь и настроена выполнять поставленные задачи:

"Но как я всегда говорю, это сборная, и я хотел бы сказать эти слова: незаменимых игроков нет. Будем решать задачи, которые перед нами стоят. Первые шаги мы сделали еще на предыдущих этапах — продолжим в составе, который есть сейчас", – подытожил специалист.

Подготовку к матчам украинцы начнут 23 ноября в португальском Порту.

Напомним, по итогам второго этапа квалификации три лучших команды группы I выйдут в финальную часть чемпионата мира-2027. В общей сложности Европа будет иметь 12 представителей на мировом первенстве, которое состоится в Катаре с 27 августа по 12 сентября 2027 года.