Кадровые потери Украины и опыт ветеранов

Я бы начал с нашего состава. У нас очень тяжелые кадровые потери и на первый, и на второй взгляд. Войналович и Ткаченко – каркас этой сборной, особенно в защите. Несмотря на то, что у нас есть снайперы лучше, исторически за последние 6-7 лет Ваня Ткаченко едва ли не самый лучший наш дальнобойщик по стабильности. В этом отборе у него 31%, но с периметра, с углов Ваня попадает очень хорошо.

Войналович – наш единственный чистый 3-4 номер такого хорошего уровня. Ковалев пожалуй ниже, хотя по формации очень похож. В общем, потери велики, но... Учитывая, что Липовый и Лукашов, на мой взгляд, маловероятно в ноябре поедут на Кубок мира, на который мы серьезно рассчитываем... Я думаю, что для них это если не заключительные матчи за сборную, то заключительные большие матчи.

Учитывая опыт этих ребят, возможно, я бы на месте Багатскиса тоже вызвал бы их вместо людей, которые получили травмы. Потому что настолько много опыта и самоконтроля у этих ребят, что в этих конкретных матчах, когда все поставлено на карту, они будут очень полезны.

Португалия не сильнее Украины

Что касается потерь соперников. У португальцев, конечно, оно смотрится легче. Но в общем-то, там команда устала и на это жалуется тренер португальцев. Даже без Михайлюка, Войналовича и Ткаченко эта сборная для нас абсолютно сопоставима. Отнюдь нельзя говорить, что с нашими травмами и в нынешней ситуации Португалия фаворит. Мы равные команды, а по-хорошему, у нас лучший состав, чем у португальцев.

И даже скажу, что мы фавориты, даже несмотря на то, что играем на выезде. Мы лучшие по составу, по тренерскому штабу и мы немного на хайпе предварительных отборов. Команда почувствовала, что может. И если отсечь от стабильного скоринга Траванте Уильямса, мы закроем значительную часть своих задач в этом матче.

У Черногории там полная катастрофа с составом. Там не будет сильным преувеличением сказать, что некому организовать и вывести мяч за половину. Поэтому если с португальцами мы незначительные фавориты, то с черногорцами – точно фавориты.

Ковляр, Шульга и Скапинцев: кто должен компенсировать потери лидеров

Относительно ключевых сценариев: без Михайлюка и Ткаченко остается только Ковляр, который где-то может забить издалека. Еще есть Шульга, но он сыграл только два матча за сборную. У него хороший уровень дальнего броска и по G-Лиге, и по "Бостону" и по чемпионату Испании, но он играет мало и нестабильно. Он прилетел в преддверии матча, поэтому на Шульгу как на сильную опцию я бы не рассчитывал. От самого уставного и теоретически сильнейшего игрока в этом отборе у нас я бы не ожидал лидерской игры. Шульга поможет, но феерить не будет.

А вот для Ковляра это супер-время. Он это показал летом, он уже доказал свою эффективность на площадке и для этой сборной Ковляр очень важен. Если он будет чувствовать свой кураж, будет иметь высокие заслоны от бигменов, то его средние джампера будут эффективными. То, что он будет самым быстрым на паркете – я не сомневаюсь. Он бы отдавал больше ассистов, но очень часто просто некому хорошие скидки эти завершать.

Багатскис знает соперника изнутри: португальский фактор в пользу Украины

Вообще ситуация очень экстраординарная: мы можем закрыть отбор досрочно. Это просто фантастика! Мы должны воздать должное каждому, кто выходил на паркет и тренерскому штабу. Отмечу Войналовича, Ткаченко и Боброва и большая удача (нельзя переоценить), что будет Скапинцев. У него хорошее, качественное прошлое окно. Он самый большой и тяжелый игрок на паркете.

От Скапинцева будет зависеть работа на щитах, в обороне против бигменов. А поскольку португальцы в этой формации не очень дальнобойная команда, будет очень много борьбы, где размеры Скапы нам очень помогут.

Я рад, что у нас будут Липовый и Лукашов, счастливый, что доедут Шульга и Скапинцев. И я бы прогнозировал две победы у нас. Но повторюсь: с черногорцами будет легче. Они всегда вдвое опаснее дома, но сейчас они играют не там. Снова было ужасное судейство в Подгорице и все этого ждали. Это всякий раз с нами случается, но в Риге будет другой баскетбол. Их потери значительно болезненнее наших.

И еще немаловажный фактор. Багатскис в этом сезоне работает в Португалии. Теперь конкретный скаутинг будет не только в ютубе или матчах сборной. Он этих игроков видит регулярно, изучает их со своими ребятами в "Бенфике". И поскольку выездной матч против Португалии для нас более ключевым в этом окне, это хорошая новость для нас. Айнарс собственно и сборную поэтому так успешно тренирует, потому что знает большинство игроков соперника по клубному уровню.