Удар для "Портленда": лидер клуба НБА выбыл на полгода из-за серьезной травмы

Подробности повреждения и перспективы восстановления

По информации источников, 23-летний баскетболист травмировал колено во время одной из недавних межсезонных тренировок. Из-за длительного срока реабилитации Шарп пропустит значительную часть регулярного чемпионата НБА сезона-2026/27.

Это уже не первая серьезная травма игрока за последнее время: в прошлом сезоне Шейдон выбыл на длительный срок из-за стрессового перелома малоберцовой кости левой ноги. При этом он демонстрировал высокую результативность – в среднем набирал 20,8 очков за матч.

Защитная линия "Блейзерс" и новый контракт

Несмотря на потерю одного из ключевых исполнителей, у Портленда есть достаточная глубина в задней линии. В новом сезоне ротацию защитников клуба будут формировать опытные звезды - Джа Морант, Демиан Лиллард и Джру Голидей, компенсирующие отсутствие Шарпа.

В прошлом году Шейдон подписал с "Портлендом" четырехлетнее продление контракта на 90 миллионов долларов. Соглашение официально вступает в силу именно с этого сезона, за который баскетболист должен получить около 20 миллионов долларов.