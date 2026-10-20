"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА

"Сан-Антонио" должен сделать следующий шаг

В первую очередь я бы сказал, что это история "Сан-Антонио". В прошлом сезоне это, пожалуй, была самая лучшая команда чемпионата.

Очень сильно играл Виктор Вембаньяма, но в плей-офф ему явно не хватило зрелости. Он больше думал о том, чтобы кого-то ударить, с кем-нибудь сразиться или поссориться. В общем, "Сан-Антонио" просто не хватило опыта – а в смысле чистого баскетбола, и в смысле атлетизма, и скорости выполнения команда была на топ уровне.

И самое важное – она не танцевала исключительно от Уэмбаньями. Команда получила суперсезон от Касла, Харпера, очень сильный сезон от Вассела, а Де'Арон Фокс хорошо вписался в эту систему.

Поэтому первый сюжет – сможет ли "Сан-Антонио" шагнуть вперед, провести работу над ошибками и выиграть титул этого сезона.

У меня есть ощущение, что в прошлом году это была самая лучшая команда мира. Посмотрите, сколько матчей они отдали в плей-офф, имея хорошие преимущества.

Это вопрос времени. Если они осознают, что еще не взяли Бога за бороду, и поймут, что нужно становиться лучше, а не просто оставаться на том же уровне – тем более не становиться хуже, – тогда все может сложиться.

Защитить титул "Никс" будет гораздо сложнее

Вторая история – "Никс". Здесь вопрос в том, не воспримет ли команда свой титул как вершину собственной жизни и сможет ли прогрессировать дальше.

В частности, есть интересная потеря – Митчелл Робинсон. Это один из лучших подбирающих в атаке, абсолютный чернорабочий, который может бросить два раза за матч, но при этом здоровенный шкаф, борющийся за каждый мяч. Таков классический центровый 90-х и 2000-х, которых сейчас почти не осталось.

Робинсон пошел в "Бостон" - команду, которой подборки необходимы, потому что "Селтикс" атакуют немного как бешеные, особенно с периметра.

Это важный элемент чемпионского пазла. Плюс довольно странная ситуация с Карлом-Энтони Таунсом, которому предлагают суммарно на 70 миллионов долларов меньше, чем максимальный контракт. Он остается во взвешенном состоянии, и это наверняка внесет свои моменты в микроклимат команды.

Поэтому я бы скорее поставил на то, что "Нью-Йорк" этот сезон либо провалит, либо выступит сильно ниже ожиданий. Но увидим.

Защитить титул всегда сложнее, чем его получить. Это аксиома для всех видов спорта. Когда ты чемпион, против тебя все играют иначе: и топы, и не топы. Все пытаются укусить тебя, апсетнуть. Это совсем другой статус.

И находить мотивацию умирать в каждом матче, когда ты уже чемпион НБА – совсем другая история.

Яннис и Майами: что сможет Споэльстра?

Еще один очень интересный сюжет – Яннис Адетокунбо и "Майами".

Не каждый день команда получает суперзвезду исторического уровня. При этом в лиге и вокруг лиги каждый год рассказывают, что Эрик Споэльстра – лучший тренер НБА. И каждый год Споэльстра занимает условное 8-9-е место в лиге, выходит в плей-ин, а потом все снова говорят, что он лучший тренер, просто команда у него слабенькая.

Сейчас у него одновременно есть Яннис Адетокунбо и Бэм Адебайо.

Адебайо, на секундочку, считается, прежде всего, защитным игроком. Но в прошлом году он очень классно доказал всем, что набирать очки – это наиболее распространенный скилл в лиге. Когда Бем задался целью набрать много очков, он просто в рандомный вечер набрал 83 – второй результат в истории НБА.

Это очень хорошо иллюстрирует, насколько все молятся о статистике атакующих игроков. Людей, которые не защищаются, могут обожать огромные цифры. Фамилии здесь можно подставлять бесконечно – от Эмбида до Дончича.

Статистика в этой лиге – переоцененная история. У Споэльстры есть два элитных игрока, опытный скелет, неплохие европейцы вроде Пелле Ларссона, лидеры сборных, многие баскетболисты, которые уже проходили плей-офф.

Поэтому если нужен прогноз, я думаю, что "Майами" с Яннисом и Адебайо точно не займет условное 8-9 место. Но дальше второго раунда эта команда, на мой взгляд, не пойдет.

И все равно следующим летом нам скажут, что Эрик Споэльстра – лучший тренер мира. Потому что когда ты 20 лет работаешь в клубе и тебя не увольняешь ни при каком результате, нарративы начинают жить собственной жизнью.

"Бостон" без Джейлена Брауна – это огромный вопрос

Еще один сюжет – "Бостон Селтикс".

"Бостон" отдал одного из лучших баскетболистов мира. Причем особенно ценно то, что речь идет о Джейлене Брауне, который не просто звезда на одной стороне площадки.

Браун в любой вечер может набрать 30 очков. Но в отличие от многих других звезд он делает разницу и в защите.

"Бостон" не захотел платить налог на роскошь. Ему это не понравилось даже после чемпионского сезона. Поэтому Брауна фактически обменяли на остатки, условно выражаясь, Пола Джорджа.

И удивительно, что Бостон все равно считается одним из главных фаворитов Востока.

Как сильно просядет команда без Брауна? Это суперинтересная интрига.

Кажется, по большинству рейтингов и мнений Браун был одним из 7–8 лучших игроков прошлого сезона. Огромное количество времени он даже находился в пятерке претендентов на MVP. Затем вернулся Джейсон Тейтум, и это немного оттенило Брауна.

Но Тейтума не было значительной части сезона, и Браун тянул команду во второе-третье место на Востоке. Это поражает.

Представьте, что у "Денвера" забрали Йокича, у "Лейкерс" – Дончича, у "Оклахомы" – Шая Гилджеса-Александера, у "Милуоки" – Янниса, у "Клипперс" – Кавая, и команда все равно остается второй в своей конференции.

Джейлен Браун провел невероятный сезон. Поэтому то, как "Бостон" будет выглядеть без него – одна из главных историй нового сезона.

"Юта" или "Даллас": кто сможет удивить?

На пятое место по любопытству я бы поставил либо "Маверикс", либо "Юту". Здесь очень разные истории, и мне сложно определить, какая интереснее.

"Юта" много лет сливала сезоны, а сейчас у нее по именам очень хороший состав, который теоретически должен бороться за топ-5 своей конференции. Глубина, опыт, сайз – все есть.

И мне особенно приятно, что Святослав Михайлюк, пожалуй, впервые в карьере получит возможность получать нормальные минуты в команде, претендующей на что-то серьезное. Ни в "Лейкерсе", ни в "Бостоне" он стабильных минут не получал. Сейчас прогнозируют, что он спокойно может играть около 15 минут за матч.

Вот это "Юта". Люди годами сливали сезоны, чтобы сейчас собрать что-нибудь более или менее пригодное для борьбы.

"Даллас" – другая история. Это та самая команда, которая стала героем всех мемей после обмена Энтони Дэвиса на Луку Дончича.

На выходе у "Лейкерс" за два года всего на одну выигранную серию плей-офф больше, чем у "Далласа". "Маверикс" в этом году прошел "Хьюстон", а затем "Оклахома" разобрала их 0:4.

Но у "Далласа" не было Кайри Ирвинга. Дэвис превратился в утиль. Команда взяла на драфте Купера Флегга.

Если Кайри вернется хотя бы на 60–70% своего уровня, думаю, "Даллас" все же должен показать себя командой, которая за что-то борется.

Я думаю, что Купер Флэгг будет очень сильным статистически. Но поможет ли эта статистика команде достойно выглядеть в турнирной таблице и бороться хотя бы за плей-ин, не говоря уже о плей-офф – это уже увидим.

У НБА никогда не было и уже не будет времен, когда один игрок решает все. Результат дает команда.

Если Кайри будет в порядке, Лайвли будет в порядке, поддерживающий каст будет выглядеть хорошо, а Флегг будет здоров – «Даллас» будет интересно смотреть.

Но если нужно выбрать один вариант, я все-таки за "Юту". И не в последнюю очередь потому, что там играет Михайлюк.

Михайлюку наконец-то нужно доверие

Я много лет дискутирую с коллегами и людьми по баскетболу по поводу Михайлюка. У меня нет к нему какого-нибудь личного пиетета. Но я годами горел от рассказов, что это не баскетболист, он случайно оказался в НБА и его давно нужно оттуда убрать.

Когда человек не играет и не имеет бросков, он теряет уверенность. Это касается любого человека с любой фамилией. Когда человек играет, он чувствует уверенность в себе.

Уровень Михайлюка, безусловно, есть. Мы это видим фактически всякий раз, когда ему дают игровое время.

В Детройте он попал на Матч звезд новичков и второгодников – единственный украинец в истории, которому это удалось. Были хорошие моменты в "Оклахоме". В "Шарлотте" он дважды подряд набирал по 24-25 очков в матчах против "Далласа". За сборную Украины в этом году тоже показывал свой уровень.

Михайлюк – хороший баскетболист. И очень хочется, чтобы этот хороший баскетболист наконец-то получил доверие в команде, которая сама за что-то борется.

А "Юта", вероятно, именно такой командой и будет. Поэтому из всех этих историй я все же буду больше следить именно за ней.