Рекорды украинца и вклад в победу

В матче против калифорнийского гранда Михайлюк появился на паркете со скамейки запасных, однако получил от тренерского штаба 34 минуты игрового времени. Таким образом, баскетболист второй раз подряд обновил собственный максимум продолжительности пребывания на площадке в нынешнем сезоне (на одну минуту больше, чем в предыдущей игре с "Клипперс").

Отведенные минуты украинец использовал максимально продуктивно, набрав 15 очков – это его лучший показатель результативности в кампании (предыдущий рекорд составил 10 баллов в стартовой встрече с "Мемфисом"). Святослав реализовал 4 из 10 бросков с игры (все четыре попадания пришлись на дальнюю дистанцию) и попал 3 из 4 штрафных. Кроме того, он записал в актив 3 подбора, 2 перехвата и повторил свой лучший результат сезона по ассистам (5 передач).

По набранным очкам в составе "Джаз" Михайлюк стал третьим, уступив лишь Кейонте Джорджу (30) и Эйсу Бейли (19).

НБА, регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Юта Джаз" – 97:109 (34:29, 20:27, 22:22, 21:31)

Ход матча и турнирное положение

Начало встречи осталось за хозяевами, выигравшими первую четверть с преимуществом в пять пунктов (34:29). Однако еще до перерыва "Юта" сумела перехватить инициативу и ушла отдыхать лидером - 56:54. Третья 12-минутка прошла в равной борьбе, а решающий рывок гости организовали в заключительной четверти, нарастив отрыв и доведя дело до уверенной победы со счетом 109:97.

Для коллектива из Солт-Лейк-Сити этот успех стал вторым подряд после прерывания затяжной серии из 12 поражений.

Несмотря на удачную серию в Лос-Анджелесе, "Юта" с балансом 3 победы и 13 поражений занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в таблице Западной конференции. В то же время "Лейкерс", даже потерпев неожиданную неудачу дома, уверенно удерживают первое место на Западе (13 побед при 3 поражениях).