Михайлюк провел на площадке рекордное время

"Юта" уверенно начала встречу с "Клипперс", завершив первую четверть с преимуществом 35:29. Однако к большому перерыву команда украинца уже уступала сопернику четырьмя очками.

После третьей четверти "Джаз" вернули себе минимальное преимущество, а в заключительном отрезке матча окончательно перехватили инициативу. В четвертой четверти хозяева площадки перевесили соперника на 23 очка и довели встречу до победы 132:107.

Михайлюк начал матч на скамейке запасных, однако получил значительное игровое время. Украинец провел на паркете 33 минуты – это его лучший показатель за время нынешнего сезона.

Три личных достижения украинца

За отведенное время Святослав набрал восемь очков, сделал семь подборов и отдал пять результативных передач.

Для украинского баскетболиста это сразу три важных показателя:

8 очков – лучшая результативность с начала нынешнего регулярного чемпионата;

7 подборов – повторение личного рекорда за два сезона в НБА;

5 ассистов – лучший результат Михайлюка по передачам в текущем сезоне.

Самыми результативными игроками "Юты" стали Брайс Сенсабо и Кейонте Джордж, вместе набравшие 70 очков.

"Юта" прервала серию из 12 поражений

Победа над "Клипперс" стала для "Джаз" первой с конца октября, когда команда обыграла "Нью-Орлеан" со счетом 120:119. Таким образом, клуб прервал серию из 12 неудачных матчей.

В общей сложности после 15 поединков регулярного чемпионата "Юта" имеет только две победы. Следующий матч "Юта" проведет против "Лос-Анджелес Лейкерс" 18 ноября. Начало встречи – в 05:00 по киевскому времени.

История Михайлюка в НБА

Украинец проводит свой девятый сезон в НБА и третий в составе "Джаз". В прошлом сезоне украинец сыграл за команду 50 матчей, 41 из которых начал в стартовой пятерке.

В среднем он проводил на площадке 23,1 минуты и набирал 9,4 очка.