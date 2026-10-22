Михайлюк ярко начал новый сезон в НБА (видео)

Яркий старт и феерия украинца

"Юта" уверенно начала встречу и благодаря рывку в середине первой четверти вырвалась вперед, выиграв стартовый отрезок со счетом 31:29. Однако затем хозяева площадки перехватили инициативу и существенно увеличили преимущество, что в итоге привело к их победе – 123:103.

Святослав Михайлюк провел на паркете 19 минут и показал отличную результативность. В активе украинца 10 очков (2/2 двухочковых, 2/3 трехочковых), 1 подбор, 2 результативные передачи и 3 перехвата. Показатель плюс-минус с Михайлюком на площадке составил "-1", что оказалось одним из лучших результатов в команде, поскольку ни один игрок "Джаз" не завершил встречу с положительным балансом.

Переломный момент и герой встречи

Ключевым стал старт второй четверти, когда "Мемфис" совершил мощный рывок 9:0 и вышел вперед. В дальнейшем хозяева уже не упускали контроль над ходом противостояния.

Главным героем поединка в составе "Гриззлис" стал Том Джером, который выдал фантастический перформанс и записал на свой счет 45 очков.

Качественное выступление Михайлюка на старте регулярного чемпионата дает веские основания рассчитывать на стабильную игровую практику украинца в новом сезоне НБА.

НБО. Регулярный чемпионат

"Мемфис" – "Юта" – 123:103 (29:31, 35:20, 34:28, 25:24)