Михайлюк получил 20 минут в матче НБА: украинец стал одним из лидеров против "Орландо"
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк получил игровое время в матче регулярного чемпионата НБА против "Орландо Меджик". Его "Юта Джаз" потерпела домашнее поражение, ставшее для команды уже десятой подряд.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт НБА.
НБА, регулярный чемпионат
"Юта Джаз" - "Орландо Мэджик" - 108:123 (34:29, 25:37, 28:19, 21:38)
Сколько Михайлюк набрал в матче с "Орландо"
Святослав Михайлюк провел на площадке 20 минут. За это время украинец набрал три очка, реализовав один из трех бросков из-за дуги, а также отдал две результативные передачи.
В статистику Михайлюка также вошли два персональных фола. В то же время он не допустил ни одной потери мяча.
Самым результативным игроком "Юты" стал Даррин Петерсон, набравший 22 очка. Брис Сенсабо добавил 19 баллов, а Эйс Бэйли – 18 очков и четыре блок-шота.
Стоит отметить, что Святослав имеет "-1" по показателю +/-, что является вторым лучшим результатом в составе "Джаз" в этом матче. Самым лучшим по этому показателю стал Джош Окоги ("+4").
"Юта" проиграла десятый матч подряд
"Юта" активно начала встречу и даже повела со счетом 40:34 после двух подряд точных трехочковых от Бриса Сенсабо и Кейонте Джорджа. Однако хозяевам не удалось удержать преимущество: еще до перерыва "Орландо" вышел вперед - 66:59.
После перерыва "Джаз" снова перехватили инициативу и повели 74:71, но в заключительной четверти гости окончательно склонили чашу весов на свою сторону. После того, как "Юта" вышла вперед 96:95 благодаря трехочковому Сенсабо, "Меджик" ответили рывком 18:3 и больше не позволили сопернику вернуться в игру.
"Орландо" одержал вторую победу подряд, тогда как "Юта" потерпела десятое поражение подряд.
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