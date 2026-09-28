Будущее баскетбола: Корпорация "Здоровье" и "Харьковские Соколы" поддерживают молодых игроков

Успехи на международной арене и усиление состава

Нынешний сезон стал показательным для харьковского клуба. В июле сразу два игрока "Харьковских Соколов" - Артем Романица и Никита Змиевский - в составе молодежной сборной Украины завоевали титул чемпионов Европы U-20.

Главный тренер харьковского клуба Дмитрий Забирченко также возглавлял украинскую молодежную сборную.

А уже в начале сентября клуб усилил состав Егором Сушкиным - одним из ведущих игроков Суперлиги и чемпионом Европы U-20. Именно так выглядит путь от молодежной сборной до профессионального контракта.

Поддержка юниоров

В то же время, клуб работает над тем, чтобы такая возможность была доступна для большего количества юных харьковчан. В конце июля провели отбор в команду "Соколы - ХНУПС", выступающую в Первой лиге.

Для них новый сезон станет переходом от юношеского к взрослому баскетболу. Молодые игроки получают возможность тренироваться, соревноваться на профессиональном уровне и развивать карьеру, не оставляя родной город.

Спортсмены проводят тренировки для молодежи (фото: БК "Харьковские Соколы")

Кроме того, "Харьковские Соколы" проводят открытые тренировки и мастер-классы для юных спортсменов. Такие встречи дают молодежи не только новые баскетбольные навыки. Они позволяют увидеть реальный путь от детской секции к профессиональной команде - через регулярные тренировки, дисциплину, командную работу и постоянное развитие.

Подготовка к Суперлиге и молодежный сезон

Сегодня "Харьковские Соколы" готовятся к новому сезону Суперлиги 2026/2027. Команда уже успела одержать победу на "Кубке Луцка" - товарищеском турнире, который стал частью подготовки к чемпионату. Сейчас "Соколы" продолжают подготовку на товарищеском турнире в Николаеве.

Параллельно свой сезон готовится начать и молодежная команда "Соколы - ХНУПС". Рядом существуют два уровня развития - профессиональная команда, представляющая Харьков в Суперлиге, и команда Первой лиги, дающая молодым баскетболистам возможность сделать следующий шаг в спортивной карьере.

Именно такая преемственность и формирует спортивное будущее города. Профессиональный клуб становится не только участником чемпионатов, но и средой, в которой молодые спортсмены могут видеть перспективу, получать опыт и постепенно переходить на новый уровень.

"Мы рады приобщиться к формированию нового поколения спортсменов и популяризации этого зрелищного спорта. В результате баскетбол остается для молодежи не просто увлечением, а возможностью развиваться, ставить перед собой цели и представлять Харьков на всеукраинском и международном уровнях", - убежден основатель ООО "Корпорация "Здоровье" Александр Доровской.