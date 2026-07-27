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Баскетбол 27 июля 2026, 13:07

Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс"

Реакция на громкую новость последних дней в НБА
Дмитрий Базелевский Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Леброн Джеймс (фото: Mind the Game)
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Украинский баскетбольный тренер Дмитрий Базелевский размышляет о решении Леброна Джеймса продолжить карьеру в Филадельфии.

Вылет в 1/4 плей-офф НБА "Филадельфии" от "Нью-Йорка" в прошлом сезоне не говорит о том, что "Сиксерз" – это команда, нуждающаяся в каком-то особом подъеме. У нее мощный состав, интересный и молодой. И вот к этому прибавляется приход Леброна Джеймса. Конечно, хоть он и ветеран, но находится в отличной форме.

Вряд ли Леброн попадет в "Филадельфию" в образе лидера. Однако своим авторитетом он сможет помочь этому коллективу.

Опять же, по результатам прошедшего сезона, "Филадельфия" – это достаточно серьезная команда. Возможно, что-то у них и изменится в текущее межсезонье. Но я убежден, что Леброн что-то знает, если он отказался от денег "Лейкерс" и подписал контракт с "Филадельфией" на меньших условиях.

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