Рывок киевлян и попытка камбэка гостей

Встреча в столичном спорткомплексе "Венето" началась с рывка хозяев 7:1. Запорожцы постепенно сократили отставание, однако завершили первую четверть позади – 19:23.

Решающей стала вторая десятиминутка, которую "Киев-Баскет" выиграл со счётом 32:14. Подопечные Плеханова увеличили преимущество до 22 очков, а на большой перерыв ушли при счете 55:33.

После отдыха "Запорожье" попыталось вернуть интригу, начав третью четверть рывком 8:0. Гости выиграли этот отрезок 21:12 и сократили отставание до 13 очков.

Однако в заключительной десятиминутке киевляне не позволили сопернику приблизиться еще больше. Хозяева выиграли последнюю четверть 19:17 и довели встречу до победы.

"Киев-Баскет" – "Запорожье" – 86:71 (23:19, 32:14, 12:21, 19:17)

Кто стал лучшим

Главным героем матча в составе победителей стал Джавион Мэй. Через 38 минут на площадке он набрал 20 очков, сделал девять подборов и семь перехватов.

Также результативно сыграли Кабацюра, записавшего в актив 16 очков, и Холод с 13 баллами.

В составе "Запорожья" лучшим стал Джулиан Пауэлл, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. Еще 19 баллов набрал Илледжи.

Одним из ключевых факторов победы стала лучшая реализация моментов после потерь соперника. Киевляне набрали 29 очков после ошибок запорожцев, тогда как гости – всего 13.

Что дальше

В воскресенье, 22 ноября, "Киев-Баскет" встретится с "Днепром". Начало поединка запланировано на 16:00.

"Запорожье" в тот же день сыграет против "Харьковских Соколов". Матч начнется в 13.00.