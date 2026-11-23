Феноменальная четверть украинца

Михайлюк начал встречу на скамейке запасных, появившись на паркете в середине первой четверти. Всего игрок сборной Украины провел на площадке 32 минуты, за которые успел набрать фантастические 39 очков. При этом показатель полезности "плюс-минус" во время его пребывания на площадке составил "+6".

Главный перформанс украинец выдал в заключительной 12-минутке. "Юта" весь матч находилась в роли догоняющей, а точные дальние броски Святослава едва не спасли хозяев от поражения. Только за четвертую четверть Михайлюк набрал 23 очка, что стало его новым личным рекордом результативности за один игровой отрезок.

Итоговая статистика украинца в матче:

Очки: 39 (2/8 двухочковых, 10/15 трехочковых, 5/5 штрафных)

Подборы: 5

Результативные передачи: 3

Несмотря на героические усилия украинского легионера, "Джаз" все же уступили с минимальной разницей – 114:116. Для клуба из Солт-Лейк-Сити это поражение стало вторым подряд, тогда как сам Михайлюк завершил с двузначной результативностью уже третий матч кряду (ранее набрал 15 очков против "Лейкерс" и 11 против "Финикса"), повысив свой средний показатель в сезоне до 6,8 очка за игру.

Падение рекорда Леня

До этого вечера высшим достижением среди украинцев в НБА оставались 33 очка, которые центровой Алексей Лень набрал в апреле 2019 года в составе "Атланты" в матче против "Милуоки". Михайлюк превзошел этот показатель сразу на шесть баллов, возглавив исторический рейтинг отечественных баскетболистов за океаном.

Топ-5 личных рекордов украинцев в НБА:

Святослав Михайлюк – 39 очков (ноябрь 2026 года)

Алексей Лень – 33 (апрель 2019)

Станислав Медведенко – 26 (январь 2004)

Виталий Потапенко – 26 (апрель 1999)

Алексей Печеров – 24 (декабрь 2009)

Помимо национального достижения, 28-летний свингмен с большим запасом обновил собственный карьерный максимум в НБА (прежде он составлял 28 очков в ноябре 2025 года в матче против "Детройта").

Также Святослав реализовал 10 трехочковых из 15 попыток (66,7%). Ранее его максимум составлял шесть дальних попаданий за игру, а теперь украинец повторил второй лучший результат в истории франшизы "Юта Джаз" по количеству точных трехочковых в одном матче. Рекорд принадлежит хорвату Бояну Богдановичу – 11 трехочковых за игру.