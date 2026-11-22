"Днепр" дожал "Киев-Баскет"

Центральный матч игрового дня состоялся в столичном спорткомплексе "Венето", где действующий чемпион Украины "Днепр" встретился с "Киев-Баскетом".

Гости выиграли первую четверть со счетом 23:16 благодаря рывку 9:0 в конце десятиминутки. Однако хозяева сумели отыграться, так что на большой перерыв команды ушли при равном счете – 38:38.

После отдыха "Днепр" снова захватил инициативу. Перед заключительной четвертью команда Владимира Коваля вела 60:54.

Киевляне продолжали сопротивляться и сохраняли интригу до последних минут, однако гости удержали преимущество.

Самыми результативными в составе победителей стали Максим Закурдаев и Сорочан, набравшие по 16 очков. У хозяев столько же баллов записал в актив Кабацюра.

"Киев-Баскет" – "Днепр" – 71:75 (16:23, 22:15, 16:22, 17:15)

"Нико-Баскет" отыграл 17 очков и победил в овертайме

Наиболее драматичным стал поединок в Ивано-Франковске между "Прикарпатье-Говерлой" и "Нико-Баскетом".

После ровной первой четверти хозяева постепенно захватили инициативу. К большому перерыву они ушли с преимуществом в девять очков, а в течение третьей десятиминутки увеличивали отрыв до 17 баллов.

Однако николаевцы не сдались. В заключительной четверти они провели камбек, выиграв ее 24:14 и переведя встречу в овертайм – 77:77.

В дополнительные пять минут гости полностью доминировали на площадке, победив 12:2.

Главным бомбардиром встречи стал Кристофер Мартин, набравший 28 очков и сделавший 14 подборов. Его партнер Ярослав Карпюк также оформил дабл-дабл – 18 очков и 16 подборов.

"Прикарпатье-Говерла" – "Нико-Баскет" – 79:89 (ОТ)

Четвертые: 21:21, 20:11, 22:21, 14:24, овертайм – 2:12.

"Харьковские Соколы" одержали девятую победу подряд

Харьковский клуб продолжил свою победную серию, уверенно обыграв "Запорожье".

Уже в первой четверти подопечные Дмитрия Забирченко создали десятиочковое преимущество – 22:12.

Запорожцы пытались вернуться в игру и начали вторую десятиминутку рывком 8:0. Однако хозяева восстановили комфортный отрыв.

Перед заключительной четвертью "Соколы" вели с разницей в 11 очков, а последний отрезок выиграли 21:8, доведя дело до разгрома.

Самым результативным в составе победителей стал Соловьев с 15 очками. Денис Клевзуник и Сушкин набрали по 14 баллов.

Это уже девятая победа харьковской команды в чемпионате.

"Харьковские Соколы" – "Запорожье" – 82:58

Четвертые: 22:12, 21:21, 18:17, 21:8.

"Хмельницкий" прервал серию из пяти поражений

В домашнем поединке против "Черкасских Мавп" баскетболисты "Хмельницкого" уверенно провели первую половину встречи.

Хозяева выиграли стартовую четверть 21:11, а к большому перерыву увеличили преимущество до 23 очков.

Во второй половине черкасцы попытались вернуть интригу. Им даже удалось сократить отставание до десяти баллов, однако "Хмельницкий" ответил рывком 10:0 и окончательно снял вопрос о победителе.

Лучшим игроком встречи стал Закари Лавдей, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов.

Еще по 16 очков в составе хозяев набрали Владислав Мельник и Лукман Ланди.

Победа позволила "Хмельницкому" прервать серию из пяти поражений подряд.

"Хмельницкий" – "Черкасские Мавпы" – 81:61

Четвертые: 21:11, 26:13, 18:25, 16:12.