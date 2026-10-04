Деррик Роуз: самый молодой MVP и вечный №1 "Чикаго Буллз" – 7 фактов о легенде НБА

Самый молодой MVP в истории НБА

В сезоне-2010/11 Деррик Роуз стал самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА. На тот момент ему было всего 22 года и 191 день, и он все еще остается самым молодым MVP в истории лиги. Роуз провел феноменальный сезон, набирая в среднем 25 очков, 7,7 передачи и 4,1 подбора за матч. Он привел "Чикаго Буллз" к лучшему результату регулярного чемпионата – 62 победы.

Парень из Чикаго, ставший первым номером драфта

Для Роуза выбор Чикаго Буллз под первым номером на драфте-2008 был особенным не только из-за статуса франшизы. Он родился и вырос в Чикаго, а баскетболистом стал в районе Инглвуд – одном из самых сложных районов города. "Буллз" получил право первого выбора на лотерее драфта и без колебаний забрали местного героя. Так началась история Роуза в команде, за которую он болел в детстве.

Он был звездой еще до НБА

Еще до профессиональной карьеры Роуз стал одним из самых ярких баскетболистов студенческого чемпионата США. В сезоне 2007/08 он выступал за университет Мемфиса и дошел с командой до финала NCAA. "Тайгерс" проиграли "Канзасу" в финале только в овертайме, а Роуз набрал 18 очков. Уже через несколько месяцев его выбрали первым номером драфта НБА, а по итогам дебютного сезона он получил награду Rookie of the Year.

Одна травма сменила его карьеру

В апреле 2012 года, во время первого матча плей-офф против "Филадельфии", Роуз получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Ему было всего 23 года, и он только что провел свой третий сезон подряд на уровне суперзвезды. Из-за травмы Роуз пропустил весь следующий сезон и вернулся на площадку только в конце 2013 года. После этого он никогда не вернулся к той взрывной версии себя, которая принесла ему MVP.

50 очков после лет борьбы с травмами

31 октября 2018 Роуз выдал один из самых эмоциональных матчей своей карьеры. Играя за "Миннесота Тимбервулвз" против "Юты Джаз", он набрал 50 очков, установив личный рекорд результативности в НБА. После финальной сирены баскетболист не смог сдержать слез – слишком много пережитого стояло за этим выступлением. Для Роуза это было символическое возвращение на вершину после лет операций, реабилитаций и сомнений в его будущем.

Он вернулся в Мемфис через 15 лет

В 2023 году Роуз подписал контракт с "Мемфис Гриззлис" – клубом, который был особенным для него еще со времен студенческого баскетбола. Именно в Мемфисе он провел свой единственный сезон в NCAA перед выходом в НБА. Через 15 лет после финала студенческого чемпионата Роуз вернулся в город уже как ветеран и бывший MVP. Там он и завершил свою 16-летнюю карьеру в НБА в 2024 году.

"Чикаго" поднял его №1 под потолок United Center

Несмотря на то, что карьеру Роуза сильно изменили травмы, в Чикаго его место в истории клуба осталось особенным. В январе 2026 года "Буллз" объявили о выводе из обращения его №1. Таким образом, Роуз стал лишь пятым баскетболистом в истории франшизы, номер которого получил такую честь. Для родившегося в Чикаго парня вырос там и стал первым номером драфта именно в составе "Буллз", это стало финальным символическим возвращением домой.