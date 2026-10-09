Збірна Німеччини втратила біатлоністку перед стартом сезону: що сталось

Причини відходу

28-річна біатлоністка попросила дозволу тренуватися окремо, щоб зосередитися на власних потребах перед початком нового змагального сезону. Після переговорів федерація погодилася з її пропозицією.

Водночас Фогт не втрачає підтримки національної команди. Вона й надалі матиме доступ до інфраструктури збірної та зможе користуватися її ресурсами.

Я хочу скористатися часом, що залишився до початку сезону, щоб якнайкраще підготуватися до першого етапу Кубка світу в Контіолахті", - пояснила біатлоністка.

Які збори пропустить Фогт

У жовтні німецька команда вирушить на тренувальний збір до австрійського Рамзау. У листопаді на спортсменок чекають підготовчі заняття у швейцарському Давосі та австрійському Обертілліаху.

Фогт не братиме участі в цих централізованих зборах, натомість тренуватиметься за власною програмою. При цьому біатлоністка вже гарантувала собі місце у складі збірної на перший етап Кубка світу сезону-2026/27 у фінському Контіолахті, який відбудеться 23–29 листопада.

Найкраща в Німеччині

Попередній сезон Кубка світу Ванесса завершила на 14-му місці загального заліку. Це був найкращий результат серед представниць Німеччини.

Саме потрапляння до топ-15 загального заліку забезпечило спортсменці місце в заявці на стартовий етап нового сезону.