"Ванкувер" переміг вперше за 11 матчів, "Монреаль" здобув суху перемогу: результати НХЛ

"Ванкувер" перервав серію з 10 поразок

Однією з головних подій вечора стала перемога "Ванкувера" над "Анахаймом" з рахунком 6:5 в овертаймі. "Канакс" поступалися наприкінці третього періоду, але забили тричі за заключні хвилини, причому дві шайби - після заміни воротаря на додаткового польового гравця.

Джонатан Леккерімякі двічі відзначився за 49 секунд і зрівняв рахунок. В овертаймі Філіп Гронек реалізував більшість у форматі "п’ять на три" за 11 секунд до завершення додаткового часу. Так "Ванкувер" перервав серію з 10 матчів без перемог.

"Анахайм Дакс" - "Ванкувер Кенакс" - 5:6 ОТ (1:0, 3:1, 1:4, 0:1)

Інший напружений матч відбувся у Філадельфії. "Коламбус" вів 3:0 після першого періоду, але дозволив "Флаєрз" зрівняти рахунок: Джеймі Драйсдейл закинув шайбу за 11 секунд до фінальної сирени. В овертаймі Кент Джонсон оформив дубль і приніс "Блю Джекетс" перемогу.

"Філадельфія Флаєрз" - "Коламбус Блю Джекетс" - 3:4 ОТ (0:3, 1:0, 2:0, 0:1)

"Нью-Джерсі" розгромив "Даллас", а "Флорида" продовжила невдалу серію

"Нью-Джерсі Девілз" на виїзді впевнено переміг "Даллас Старз". Воротар Коннор Хеллебак дебютував за нову команду після переходу з "Вінніпега" й відбив 17 кидків.

Ніко Гіш’є оформив дубль, а Джек і Люк Г’юзи записали до активу по голу та результативній передачі. Перемога стала для "Девілз" четвертою поспіль і перервала п’ятиматчеву переможну серію "Старз".

"Даллас Старз" - "Нью-Джерсі Девілз" - 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

"Флорида Пантерз" також здобула виразну перемогу над "Вінніпег Джетс". Брати Меттью та Брейді Ткачуки разом набрали сім очок: Меттью віддав чотири результативні передачі, а Брейді закинув шайбу й двічі асистував партнерам.

Для "Джетс" ця поразка стала шостою поспіль без перемоги.

"Вінніпег Джетс" - "Флорида Пантерз" - 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

"Кароліна" зупинила "Бостон", а "Чикаго" здолало "Лос-Анджелес"

"Кароліна Гаррікейнз" перемогла "Бостон Брюїнз" із рахунком 2:1. Переможну шайбу на 51-й хвилині закинув Себастьян Ахо. "Кароліна" перервала восьмиматчеву серію "Бостона" з набраними очками.

"Кароліна Харрікейнз" - "Бостон Брюїнз" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

"Чикаго Блекхокс" із таким самим рахунком 2:1 переграв "Лос-Анджелес Кінгз". Роман Канцеров зрівняв рахунок у другому періоді, а Ваєтт Кайзер закинув переможну шайбу в третьому. "Чикаго" перервало серію з трьох поразок.

"Чикаго Блекхокс" - "Лос-Анджелес Кінгз" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

"Монреаль" і "Баффало" виграли всуху

"Канадієнс" переміг "Блюз" - головним героєм зустрічі став голкіпер Джейкоб Фаулер, який відбив 46 кидків і встановив особистий рекорд за кількістю сейвів у матчі НХЛ.

Закарі Болдук закинув шайбу у ворота своєї колишньої команди, а Флоріан Шехай оформив перший гол у кар’єрі в лізі. "Монреаль" виграв утретє поспіль, а "Сент-Луїс" вдруге поспіль не зміг забити.

"Сент-Луїс Блюз" - "Монреаль Канадієнс" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

"Баффало Сейбрз" також здобув суху перемогу над "Сан-Хосе Шаркс". Колтен Елліс відбив 23 кидки та оформив шатаут, а шайби закинули Олен Зеллвегер і Зак Бенсон.

"Баффало" перервало серію з трьох поразок, попри те що воротар "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров здійснив 38 сейвів.

"Сан-Хосе Шаркс" - "Баффало Сейбрз" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

"Айлендерс" перемогли в серії булітів, "Міннесота" розібралась з "Ютою"

"Нью-Йорк Айлендерс" здолав "Нешвілл Предаторз" у серії булітів. Команда розтринькала перевагу в три шайби, але все ж вирвала перемогу. Воротар Семен Варламов відбив 20 кидків і здобув першу перемогу в НХЛ із листопада 2024-го року.

"Нешвілл Предаторз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:4 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:2)

"Міннесота Вайлд" перемогла "Юту Маммот". За "Вайлд" забивали Капризов, Джоел Ерікссон Ек і Максим Шабанов. "Міннесота" здобула третю перемогу поспіль.

"Юта Маммот" - "Міннесота Вайлд" - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

"Вегас" перервав серію поразок завдяки дебютному голу Лавуа

"Голден Найтс" переміг "Сенаторз" з рахунком 4:1, перервавши серію з трьох матчів без перемог. Рафаель Лавуа закинув свою першу шайбу в НХЛ у третьому періоді, вивівши команду вперед. Також у складі "Вегаса" відзначилися Брейден Боумен, Вільям Карлссон і Джек Айкел. Адін Гілл здійснив 25 сейвів.

Єдину шайбу "Оттави" закинув Шейн Пінто. Лавуа спочатку не мав потрапити до складу на матч, але після травми голкіпера Картера Гарта отримав можливість зіграти - і скористався нею.

"Вегас Голден Найтс" - "Оттава Сенаторз" - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)