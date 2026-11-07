Україна вирвала перемогу над Італією та виграла групу Європейського кубка націй з хокею

Хід матчу

Поєдинок у польському Сосновці розпочався вдало для української команди. На 10-й хвилині Андрій Денискін реалізував буліт, призначений після порушення правил італійським хокеїстом.

Проте в другому періоді суперники перехопили ініціативу. На 22-й хвилині Лука Дзанатта реалізував більшість і зрівняв рахунок.

А на 35-й хвилині Маттео Луїзетті завершив результативну комбінацію італійців та вивів свою команду вперед.

Перед заключною двадцятихвилинкою українці опинилися в ролі наздоганяючих, але змогли організувати камбек.

На 47-й хвилині Олексій Євтєхов відібрав шайбу в суперника та віддав передачу Олександру Пересуньку, який відновив рівновагу.

Минуло лише три хвилини, і Пересунько знову відзначився. Цього разу нападник реалізував чисельну перевагу після передачі Данила Трахта.

Італія – Україна – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Шайби: Дзанатта, 22 (більшість), Луїзетті, 35 – Денискін, 10 (буліт), Пересунько, 47, 50 (більшість).

Україна виграла групу без втрат

Перемога над Італією стала для збірної України третьою поспіль на листопадовому етапі Європейського кубка націй.

Раніше команда Олександра Бобкіна обіграла Польщу (2:1) та Велику Британію (5:1).

Завдяки трьом перемогам українці набрали дев'ять очок із дев'яти можливих та посіли перше місце у групі C.

Другими завершили турнір поляки з п'ятьма очками, Італія стала третьою з чотирма балами, а Велика Британія залишилася без очок.