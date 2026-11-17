Принципове дербі у фіналі

Фінальний поєдинок світової першості, що відбувся 16 листопада у Данії, завершився впевненою перемогою американок із рахунком 6:2.

Старт гри виявився вдалим для канадок – на 11-й хвилині Сара Фільє відкрила рахунок після передачі Джессі Елдридж. Однак ще до першої перерви збірна США відновила паритет зусиллями найрезультативнішої гравчині в історії світових першостей Гіларі Найт.

У другому періоді американки повністю перехопили ініціативу. Спершу Келлі Паннек вивела свою команду вперед, а наприкінці двадцятихвилинки Найт реалізувала більшість та оформила дубль. Для 37-річної нападниці ця шайба стала дев'ятою на турнірі, що є її особистим рекордом результативності на одному ЧС.

На старті заключного періоду США зняли питання щодо переможця: Паннек закинула вдруге, а за хвилину Лейсі Іден довела перевагу до 5:1. Фільє майже одразу відквитала одну шайбу, теж записавши на свій рахунок дубль, але крапку в матчі на 57-й хвилині поставила Гейлі Скамурра, влучивши у порожні ворота.

Чемпіонат світу з хокею серед жінок. Фінал

США – Канада – 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Історичні досягнення збірної США

Цей фінал став уже 24-м очним протистоянням США та Канади у вирішальних матчах чемпіонатів світу. Єдиний виняток в історії турніру трапився у 2019 році, коли американки грали з Фінляндією.

Здобутий трофей став для збірної США 12-м в історії – за цим показником вони скоротили відставання від рекордсменок із Канади (13 титулів) до мінімуму.

Крім того, американки захистили звання найсильнішої команди планети, вигравши два турніри поспіль уперше з періоду 2013–2019 років, коли вони здобули п'ять золотих медалей поспіль. Головним же досягненням став перший в історії збірної США "золотий дубль" – перемога на Олімпійських іграх та чемпіонаті світу в межах одного календарного року. Раніше подібний успіх підкорювався лише канадкам у 2022 році.