Як пройшов матч

Перший період зустрічі на арені "Льодограй" у Богуславі завершився без закинутих шайб.

На початку другої двадцятихвилинки господарі відкрили рахунок. На 22-й хвилині Аксьонов відзначився після передач Максима Колінька та Алексюка.

На 36-й хвилині перевагу "Шершнів" подвоїв Ярослав Панченко, якому асистував Ілля Шевченко.

Проте "Сокіл" швидко відповів. Уже через 32 секунди Максим Бурдаков після передачі Владислава Толстушка скоротив відставання до мінімуму.

На шостій хвилині третього періоду Бурдаков оформив дубль, вдруге вразивши ворота господарів. Результативними передачами відзначилися Максим Сидоренко та Владислав Толстушко.

Однак наприкінці зустрічі "Шершні" знову вийшли вперед. На 58-й хвилині Панченко реалізував чисельну перевагу після передач Васильєва та Шевченка, встановивши остаточний рахунок.

У час, що залишився, гостям не вдалося організувати ще один камбек.

"Богуславські Шершні" – "Сокіл" – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – Аксьонов (Колінько, Алексюк), 21:07; 2:0 – Панченко (Шевченко), 35:37; 2:1 – Бурдаков (Толстушко), 36:09; 2:2 – Бурдаков (Сидоренко, Толстушко), 45:10; 3:2 – Панченко (Васильєв, Шевченко, більш.), 57:33.

"Шершні" піднялися на друге місце

Завдяки перемозі богуславська команда набрала 16 очок у десяти матчах і піднялася на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату України.

"Шершні" випередили "Кременчук", який має 15 балів після дев'яти зустрічей. Лідером залишається "Одещина" з 21 очком у десяти поєдинках.

Київський "Сокіл" із 13 очками після дев'яти матчів посідає четверте місце.

Для богуславців це друга поспіль перемога над конкурентом із верхньої частини таблиці. У попередньому матчі вони здолали "Кременчук" із рахунком 3:2 у серії булітів.