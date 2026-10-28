Перший вибір нового тренера: заявка збірної України з хокею на Європейський Кубок націй

Заявка збірної

Національна команда України під керівництвом нового тренерського штабу готується до першого етапу Європейського кубка націй, який стане частиною підготовки до чемпіонату світу-2027.

У листопаді "синьо-жовті" зустрінуться зі збірними Польщі, Італії та Великої Британії. Для участі в турнірі головний тренер Олександр Бобкін викликав 25 хокеїстів: трьох воротарів, дев’ятьох захисників і 13 нападників.

Склад збірної України на перший етап Європейського кубка націй

Воротарі - Богдан Дьяченко ("Полонія", Польща), Назар Бойко ("Сокіл"), Артур Оганджанян ("Кіруна", Швеція).

- Богдан Дьяченко ("Полонія", Польща), Назар Бойко ("Сокіл"), Артур Оганджанян ("Кіруна", Швеція). Захисники - Ігор Мережко ("Пльзень", Чехія), Артем Гребеник ("Полонія", Польща), Євгеній Ратушний ("Сокіл" Санок, Польща), Іван Сисак ("Сокіл" Санок, Польща), Олексій Дахновський ("Кошице", Словаччина), Володимир Волков ("Гладіаторс" Трнава, Словаччина), Денис Матусевич ("Кременчук"), Микита Боднар ("Поруба U20", Чехія).

- Ігор Мережко ("Пльзень", Чехія), Артем Гребеник ("Полонія", Польща), Євгеній Ратушний ("Сокіл" Санок, Польща), Іван Сисак ("Сокіл" Санок, Польща), Олексій Дахновський ("Кошице", Словаччина), Володимир Волков ("Гладіаторс" Трнава, Словаччина), Денис Матусевич ("Кременчук"), Микита Боднар ("Поруба U20", Чехія). Нападники - Даниїл Трахт ("Лукко", Фінляндія), Віктор Захаров ("Сокіл" Санок, Польща), Денис Бородай ("Сокіл" Санок, Польща), Андрій Денискін ("Торунь", Польща), Олексій Ворона ("Полонія", Польща), Євген Фадєєв ("Полонія", Польща), Олександр Пересунько ("Заглембє" Сосновець, Польща), Іларіон Купріянов ("Дукла", Чехія), Олексій Євтєхов ("Пардубіце B", Чехія), Михайло Ковальчук ("Київ Кепіталз"), Богдан Панасенко ("Кошице", Словаччина), Гліб Крівошапкін ("Кременчук"), Станіслав Садовіков ("Берані" Злін, Чехія).

Коли Україна зіграє перший матч

Свій перший поєдинок на турнірі збірна України проведе проти Польщі. Матч запланований на четвер, 5 листопада, початок - о 21:00 за київським часом.

Європейський кубок націй стане для команди одним з етапів підготовки до чемпіонату світу-2027.