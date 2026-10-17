"Колорадо" розгромив "Піттсбург", а "Бостон" здобув вольову перемогу: результати НХЛ

Маккіннон допоміг "Колорадо"

"Колорадо Евеланш" перемогли "Піттсбург Пінгвінз" із рахунком 5:2. Гості активно розпочали зустріч і завдяки шайбам Євгенія Малкіна та Браяна Раста повели 2:0 уже на старті першого періоду.

Однак "Колорадо" швидко скоротив відставання, а на початку другої двадцятихвилинки Артурі Лехконен зрівняв рахунок. Згодом Габріель Ландеског вивів господарів уперед, а Ті Джей Г'юз закинув свою першу шайбу в НХЛ. Крапку в матчі поставив Нейтан Маккіннон.

"Колорадо Евеланш" - "Піттсбург Пінгвінз" - 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

"Бостон" відігрався та продовжив переможну серію

"Бостон Брюїнз" на виїзді перемогли "Анахайм Дакс", хоча наприкінці першого періоду поступалися двома шайбами. Тім Воше та Бекетт Сеннеке забезпечили господарям перевагу 2:0, але в другому періоді Фредерік Брюне закинув свою першу шайбу в кар'єрі НХЛ і повернув "Бостон" у гру.

На початку третього періоду Давід Пастрняк зрівняв рахунок, а згодом Еліас Ліндгольм вивів гостей уперед. Остаточний результат встановив Меттью Пойтрас.

"Брюїнз" реалізували три з чотирьох більшостей, тоді як "Анахайм" не використав жодного з п'яти шансів у чисельній перевазі.

"Анахайм Дакс" - "Бостон Брюїнз" - 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)