Камбек та перемога в овертаймі: збірна України U-18 вдало розпочала турнір чотирьох націй

Турнір чотирьох націй. U-18

Україна U-18 - Румунія U-18 - 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

Україна U-18 здійснила камбек у третьому періоді

Перший матч на турнірі в Угорщині юнацька збірна України провела проти однолітків із Румунії. Після двох періодів українці поступалися суперникам, однак у заключній двадцятихвилинці зуміли відіграти відставання у дві шайби та перевести гру в овертайм.

У додатковий час збірна України закинула вирішальну шайбу й здобула перемогу з рахунком 3:2.

Наступні суперники - Польща та Угорщина

Після перемоги над Румунією на українську команду чекають ще два поєдинки на Турнірі чотирьох націй. Наступними суперниками підопічних стануть збірні Польщі та Угорщини.

Змагання в Угорщині триватимуть із 5 до 7 листопада. Участь у них беруть чотири команди: Україна, Румунія, Польща та господарі турніру.