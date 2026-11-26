Відігралися з рахунку 0:2

Гості впевнено провели перші два періоди та створили гандикап у дві шайби: у стартовій двадцятихвилинці відзначився Дмитро Попережай, а наприкінці другого періоду Єгор Абаджян реалізував більшість.

Однак на початку третього періоду "Одещина" швидко повернулася в гру. Спочатку Артем Целогородцев скоротив відставання, а згодом Ілля Щербак у більшості зрівняв рахунок та перевів зустріч в овертайм.

Курйозний гол у порожні ворота

Розв'язка матчу вийшла несподіваною. Переможну шайбу "Одещина" закинула зі своєї половини майданчика у порожні ворота суперника.

Судячи з епізоду, хокеїсти "Кременчука" зупинилися, почувши свисток арбітра, і фактично вимкнулися з гри. Голкіпер залишив ворота, чим і скористався суперник. Водночас гравці "Одещини" продовжували боротьбу та довели атаку до результативного кидка.

Гості намагалися оскаржити епізод у арбітра, проте це не змінило рішення. Вирішальну шайбу записали на рахунок Расіма Абдуллаєва.

Чемпіонат України з хокею. Регулярний сезон

"Одещина" – "Кременчук" – 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Попережай (Кругляков), 02:41, 0:2 – Абаджян (Матусевич, більш.), 39:49, 1:2 – Целогородцев (Дуюн), 43:41, 2:2 – Щербак (Абдуллаєв, Крикля), 45:04, 3:2 – Абдуллаєв (ОТ).

Турнірне становище в чемпіонаті

Завдяки цій перемозі "Одещина" закріпилася на першому місці в турнірній таблиці з 23 очками, випереджаючи "Кременчук" (19 балів) на чотири пункти. Далі розташувалися "Шершні" (16), "Сокіл" (16) та "Дніпро" (4).