Із хет-триком ексгравця "Сокола": чемпіон України зазнав сенсаційної поразки

Перебіг зустрічі

Першу шайбу у матчі наприкінці першого періоду закинув Кальсін. Ця перевага трималася до початку другого періоду. Тоді форвард Михайло Цюра зрівняв рахунок.

А вже в заключній 20-хвилинці 20-річний нападник із досвідом виступів за "Сокіл" оформив хет-трик. Наприкінці матчу Жеребко зміг скоротити відставання - проте фінальна сирена зафіксувала перемогу новачка.

Чемпіонат України з хокею

"Шершні" - "Сокіл" - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голи: Кальсин, 14, Д.Жеребко, 53 - Цюра, 27, 43, 47.

Ситуація на старті чемпіонату

Завдяки цій перемозі "Шершні" вийшли на чисте перше місце. Клуб з Богуслава має 8 очок після трьох матчів.

Друге місце з 6-ма очками посідає "Сокіл", а "Одещина" набрала 5 очок та посідає третє місце.