"Україна живе і бореться не лише на льоду"

– Ви виступаєте за чеський "Пльзень" і стали найрезультативнішим гравцем команди в Лізі чемпіонів. Наскільки для вас особисто важливий цей результат? Чи очікували, що зможете настільки яскраво проявити себе на європейській арені?

– Завжди хочеться бути найкращим та допомогти команді. Добре, що так все склалося і я зміг стати корисним. Всі моменти, які мав, я зміг забити і показав хорошу гру проти європейських команд. Бо грати в чеській лізі - це одна історія, бо ти звикаєш до суперників і приблизно розумієш, що від них очікувати на майданчику. У Лізі чемпіонів це все же, трошки інший хокей. На цьому рівні суперники вміють дивувати.

– Ліга чемпіонів – це можливість регулярно зустрічатися з представниками найсильніших хокейних чемпіонатів Європи. Яка команда або який суперник справили на вас найбільше враження?

– Звісно, що найбільше вразили швейцарські та шведські команди, оскільки це два найтоповіші чемпіонати у Європі. У них комбінаційний хокей і з ними було тяжко грати. Наприклад, "Фрібург" – це сильний швейцарський клуб із дуже хорошою хокейною ареною. Було класно приїхати і пограти в хорошій атмосфері.

Або, наприклад, "Давос". Тут, правда, зворотна ситуація: команда класна, а на матч ЛЧ прийшло мало глядачів.

– А чому так?

– А тому що глядачі приходять лише на матчі чемпіонату Швейцарії, які відбуваються з п'ятниці по неділю. А ми грали у вівторок, тому людей на арені було мало.

– От ви кажете, що шведський та швейцарський чемпіонати найсильніші у Європі. А чеську лігу можна поставити на третє місце у такій класифікації?

– Зараз так, за якістю гравців це точно так. Дуже багато гравців грають у чеській збірній. Якщо ви відкриєте турнірну таблицю, то побачите, що між останнім та четвертим місцем не такая вже й велика різниця за очками.

– Як вас прийняли в "Пльзені"? Чи вдалося швидко адаптуватися до чеського хокею, вимог тренерського штабу та нового колективу?

– Я грав у словацькій лізі і там малюнок гри переважно такий само, як і в Чехії. Але індивідуальний рівень хокеїстів у чеському чемпіонаті однозначно вищий. Кожна ланка в кожній команді – це висококласні гравці. Ми будували свою команду поступово, тому перший сезон був не дуже класним. Другий вже був краще, я більше концентрувався на обороні. Зараз я вже намагаюся розвивати і свої атакувальні навички. Принаймні, кидати по воротах суперника став частіше.

Ігор Мережко (фото: HC Plzen)

– Чехія має величезні хокейні традиції. Що ви вже встигли перейняти від місцевої хокейної школи? І чи є речі, які хотіли б привнести в український хокей після цього досвіду?

– А ці речі вже помітно в роботі Олега Шафаренка та Олександра Бобкіна. Цей хокей вже є у національній збірній, певний спільний ігровий малюнок між європейськими клубами та нашою головною командою країни.

– Наскільки виступи за клуб допомагають вам у національній збірній? Чи відчуваєте, що досвід матчів проти сильних європейських суперників робить вас одним із лідерів команди?

– Звісно, я граю в дуже сильному чемпіонаті та у Лізі чемпіонів. Хотілося б забратися подалі в ЛЧ і поборотися за титул. Мій досвід допомагає мені, а вже я сам допомагаю команді своєю грою. Бо якщо я добре гратиму, то й у збірної все буде добре.

– Який потенціал нинішньої збірної України? Бо нам відводять роль аутсайдера на ЧС в елітному дивізіоні. Це дійсно так чи команда здатна здивувати і скептиків в Україні і хокейну Європу?

– Звісно, багато чого на бракує для позитивного виступу в елітному дивізіоні. Але зараз добре, що хлопці з України грають у Європі, зокрема "Сокіл" у чемпіонаті Польщі. Вони мають гарну ігрову практику. Хотілося б бачити більше гравців збірної України в різних європейських чемпіонатах. У нас є хороші гравці, які можуть грати у Словаччині або Фінляндії чи в інших чемпіонатах високого рівня.

Ігор Мережко в матчі за "Оденсе Бульдогз" (фото: ХК "Оденсе Бульдогз")

– Чи відчуваєте додаткову відповідальність перед виступом на ЧС в елітному дивізіоні, як один із хокеїстів, які мають досвід виступів на високому міжнародному рівні?

– Ні, ми їдемо на чемпіонат світу, як аутсайдери, тому не відчуваємо ніякого тиску. Хочемо показати себе, зіграти в якісний хокей і довести всьому світу, що Україна живе і бореться не лише на льоду, а й поза ним.

Повернення Росії, гроші та позиція хокейного світу

– Зараз багато розмов про можливе повернення російських та білоруських збірних до міжнародних змагань. Наскільки уважно ви стежите за цією ситуацією? Чи обговорюєте її з партнерами по "Пльзеню"?

– Ні, з гравцями з "Плзені" ми це не обговорюємо. Хіба що з Крістіансом Рубінсом, бо він також їде на ЧС у складі збірної Латвії. З ним обговорюємо деякі новини. Я розмовляю з Олександром Буткевичем та дізнаюся новини від нього – Федерація хокею України робить все, щоб ми зіграли на чемпіонаті світу.

– Як ви сприймаєте перспективу повернення росіян до елітного дивізіону чемпіонату світу вже наступного сезону? Чи може хокейна спільнота просто зробити вигляд, що нічого не сталося?

– Як на мене, супротив світової хокейної спільноти в цьому питанні відчувається. Але ж світ цинічний і гроші мають свій вплив. Гадаю, дехто хоче бачити Росію на чемпіонаті світу, бо у них є гроші. Добре, що частина спонсорів чемпіонату світу в елітному дивізіоні пригрозила піти, якщо Росія гратиме в елітному дивізіоні. І здається, що на IIHF це все ж таки вплинуло. А якщо так, то це добрий знак того, що і світова хокейна спільнота і ті, хто дають гроші на проведення турнірів, теж не хочуть бачити Росію.

Ігор Мережко (фото: Федерація хокею України)

– Фактично, 20 років Україна не була представлена хокейної збірної в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Чи відчуваєте ви причетність до історичного процесу?

– Так, звісно. Я дуже радий, що ми змогли вийти до елітного дивізіону. 19 років – то дуже багато для такої країни, як Україна. Звісно, у нас немає суперуспішного досвіду в хокейних мейджорах, але наша збірна - це як родина. Ти знаєш кожного хлопця з дитинства, бо граєш з ними все життя. Це неймовірно: коли ти досягаєш такого успіху з таким колективом.

Років 7 тому я би сказав, що збірна України в елітному дивізіоні чемпіонату світу з хокею – це мрія. Але в останні 2-4 роки це вже була мета. Наше ставлення до збірної теж змінилося: ми прагнули вийти до еліти. Це мало статися минулого року, але на жаль, тоді ми зазнали прикрохї поразки в останньому матчі.

"Коли приїжджаю до збірної, цілий день ходжу усміхнений"

– Ви починали хокейний шлях в Україні, а тепер маєте досвід виступів у різних закордонних чемпіонатах. Що найтепліше згадуєте про український хокей? Чого вам найбільше бракує з тих часів?

– Я дуже давно грав в Україні, може років 14-15 тому. Бракує роздягальні, бо коли ти з чехами в команді, то не можеш так побалакати, як зі своїми хлопцями. Пожартувати своєю мовою, послухати музику українську. Тому, коли приїжджаю до збірної, то цілий день ходжу усміхнений.

– Як оцінюєте нинішній стан українського хокею? Що потрібно змінювати насамперед – дитячу підготовку, інфраструктуру, чемпіонат чи систему фінансування?

– Взагалі, всі ці чинники разом. Але інфраструктура має бути на більш якісному рівні. Я розумію, зараз війна. Але у нас і до війни не було нормальної інфраструктурі. Так, було кілька арен на Донбасі, є лід на Львівщині, але немає таких арен, як в Словаччині чи Угорщині. Тільки побудували у Львові арену, так на ній зараз не може грати ані національна збірна, ані інша якась команда. Це явно не той рівень інфраструктури, який має бути у такому великому місті.

– Чи вірите, що після завершення війни український хокей зможе не просто відновитися, а вийти на якісно новий рівень? Яку роль у цьому можуть відіграти хокеїсти, які зараз будують кар'єри за кордоном?

– Кожна історія індивідуальна, не кожен же бачить себе після ігрової кар'єри тренером або функціонером. Може буде виконувати іншу роботу.

– Наприклад, Віталій Лялька призупинив свою кар'єру і увійшов до Комісії атлетів НОК. А ви чим плануєте займатися, якщо вже міркували про це?

– Я би ще хотів би пограти років 10. Якщо здоров'я буде на належному рівні, то хочеться грати якомога довше, бо хокей – це справа мого життя. Я би точно хотів залишитися у цьому виді спорту, хочу допомогти його розвитку.

– Наостанок – особисте питання. Ви - найвідоміший бородань українського хокею. Як ця частина іміджу з'явилася у вашому житті? І як ви за нею доглядаєте?

– Це було в період моїх виступів у Канаді за команду "Летбриндж Урикейнз". Мені було 18 років і я почав відрощувати бороду, коли ми грали у плей-оф. Зрештою, дійшли до півфіналу і мені сподобалося ходити з бородою. Наступного сезону щось у мене не йшло і я вирішив, що треба знову відростити бороду. Не знаю, як це працює, але моя гра покращилася. Тому я вирішив її залишити, так воно й пішло.

Як я за нею доглядаю? Та регулярно відвідую барбера, раз на два тижні. Тому тут особливого секрету немає.