Хет-трик та перша перемога: "Кременчук" розібрався з "Дніпром" у чемпіонаті України з хокею

Швидкий ривок господарів

"Кременчук" заволодів ініціативою з перших хвилин і створили солідний гаандикап уже у стартовому періоді. Головним творцем успіху став Денис Матусевич, який двічі вразив ворота суперника на 10-й та 20-й хвилинах. У другій 20-хвилинці перевагу команди закріпив Матвій Малік, реалізувавши чисельну більшість – 3:0.

Перестрілка у фінальному періоді

У заключній частині зустрічі херсонці спробували відігратися, відповівши шайбами Максима Жовтяка та Олександра Журенка. Проте "Кременчук" впевнено контролював гру: Владислав Брага та нестримний Матусевич, який оформив хет-трик, встановили остаточний рахунок – 5:2.

Чемпіонат України з хокею

"Кременчук" – "Дніпро" (Херсон) – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – Матусевич (Крівошапкін, більш.), 09:10, 2:0 – Матусевич (Попережай), 19:48, 3:0 – Малик (Небоян, більш.), 23:22, 3:1 – Жовтяк (Чуприна, Делій, більш.), 44:55, 4:1 – Матусевич (Геворкян, Крівошапкін, більш.), 50:59, 4:2 – Журенко (Куцевич, Бондаренко), 55:44, 5:2 – Брага (Абаджян, Геворкян), 58:37

Завдяки цій перемозі "Кременчук" набрав 4 очки в регулярному сезоні, тоді як "Дніпро" поки що залишається на дні турнірної таблиці без залікових балів.