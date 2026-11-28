Помилка, яка коштувала другого заїзду

Перед початком змагань Гераскевич демонстрував високі результати на тренуваннях. Він виграв перший тренувальний спуск у своїй групі, а згодом показав найкращий результат і другого тренувального дня.

Однак під час офіційної гонки ситуація змінилася.

На вході до четвертого повороту українець припустився грубої помилки, через яку втратив швидкість.

На фініші Гераскевич поступився лідеру заїзду Самуелю Маєру 1,5 секунди та посів 26-ту позицію.

Цього виявилося недостатньо для потрапляння до другого заїзду. Востаннє українець залишався поза його межами ще в січні 2022 року на етапі у Вінтерберзі.

Саме 26-те місце стало для Гераскевича найгіршим результатом із січня 2018 року, коли він посів аналогічну позицію на етапі в Санкт-Моріці.

Як Гераскевич пояснив невдачу

Українець визнав, що припустився серйозної помилки, хоча під час усіх шести тренувальних спусків не мав проблем на цій ділянці траси.

Спортсмен зазначив, що результат викликав велике розчарування, адже команда розраховувала на зовсім інший початок сезону.

Водночас Гераскевич наголосив, що сприймає невдалий виступ як досвід, який необхідно врахувати під час підготовки до наступних стартів.

Українець також розповів про непросте психологічне повернення до міжнародних змагань після подій на Олімпіаді-2026, де його дискваліфікували.

За словами спортсмена, хоча траси Кубка світу залишаються добре знайомими, після пережитого на Олімпійських іграх перебувати на них психологічно складно.

Що далі для українського скелетоніста

Наступний етап Кубка світу відбудеться 4 грудня в австрійському Інсбруку.

Гераскевич планує зосередитися на тренуваннях та детальному вивченні особливостей траси, зокрема її оновлених ділянок.

У змаганнях в Альтенберзі також виступив інший представник України — Ярослав Лавренюк. Він, як і Гераскевич, завершив боротьбу після першого заїзду.