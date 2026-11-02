Чи виключать Україну з ЧС з хокею на користь Росії: стало відоме рішення

Куммола обговорив ситуацію з новим президентом IIHF

Після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо допуску російських збірних до міжнародних хокейних змагань виникли побоювання, що Росія може посісти місце України в елітному дивізіоні ЧС-2027.

Однак колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола переконаний, що міжнародна федерація не піде на такий крок. За його словами, 1 листопада він зустрівся з новим президентом організації Францом Райндлем і порушив питання участі української команди в наступному чемпіонаті світу.

"Ми обговорювали це питання з новим президентом IIHF. Чітко заявлено, що не може бути реалізовано рішення, за якого Україну виключать, а на її місце зайде Росія", - розповів Куммола.

Він також наголосив, що ніхто не наважиться ухвалити подібне рішення.

Чому Україна може опинитися під загрозою

За словами Куммоли, комітет IIHF з проведення змагань уже пропонував механізм, за яким у разі повернення Росії місце на турнірі мала б втратити збірна, що посідає 16-те місце в рейтингу.

Однак на момент підготовки цієї пропозиції не було відомо, яка саме команда опиниться на останній позиції серед учасників чемпіонату. Україна стала останньою збірною, яка здобула путівку до елітного дивізіону, тому саме її участь опинилася під питанням.

Куммола переконаний, що запропонований механізм не може бути реалізований, а українська команда має зберегти своє місце серед найсильніших збірних світу.

Україна вперше за 20 років повернулася до еліти

Збірна України здобула право виступити в елітному дивізіоні чемпіонату світу за підсумками турніру в Дивізіоні 1A у 2026 році. Востаннє на найвищому рівні світової першості "синьо-жовті" грали у 2007 році.

Чоловічий чемпіонат світу-2027 має відбутися в Німеччині з 14 до 30 травня. Водночас Федерація хокею України поки не визначилася, чи бойкотуватиме турнір у разі допуску російської збірної.