Марсак дебютував на Гран-прі з історичного результату

На Skate Canada 22-річний українець набрав 226,40 бала та завершив змагання на п'ятій позиції. Після короткої програми він ішов четвертим, але помилки у довільному прокаті не дозволили втриматися в першій четвірці.

Попри це, Марсак залишився задоволеним дебютом у серії Гран-прі, адже його результат став найкращим для України в чоловічому одиночному катанні на цьому рівні за 26 років.

"П'яте місце для дебюту - це дуже непогано. Звісно, прокатом довільної програми не так задоволений, як короткої, тому що знаю, що міг зробити більше. Я вже робив цього сезону більше, але це окей - перший, дебютний Гран-прі. Далі буде тільки краще", – зазначив фігурист.

Українець готує складнішу програму з четверними стрибками

Наступним стартом Марсака стане турнір Finlandia Trophy, який відбудеться 20–21 листопада в Гельсінкі. Українець розраховує, що після дебюту в Канаді почуватиметься впевненіше, хоча визнає, що конкуренція буде серйознішою.

Одним із головних завдань на сезон спортсмен називає ускладнення технічного наповнення програм. Зокрема, він працює над короткою програмою з двома четверними стрибками - сальховом і лутцом.

Минулого сезону Марсак посів 13-те місце на чемпіонаті світу, а тепер прагне зробити наступний крок і потрапити до топ-10.

"Думаю, що це реально. Буде важко, але реально. Ми навіть минулого року підібралися дуже близько - це було 13-те місце, причому без одного елемента в довільній програмі, який я не виконав. Плюс, якщо будемо ускладнювати контент... Загалом, це реально, і будемо сподіватися на це", - сказав Кирило.

Нова коротка програма присвячена розлуці з рідними

У новому сезоні Марсак змінив коротку програму, залишивши довільну ще на один рік. Для нового виступу він обрав композицію Where's My Love виконавця SYML.

За словами фігуриста, програма має особистий зміст і передає його переживання через розлуку з близькими та бажання повернутися додому.

"Вона про любов до своїх близьких і про те, що хоч ми зараз і не разом, все одно "I'll come home" – повернуся додому. Вона про мої особисті відчуття та переживання", - пояснив спортсмен.

Нагадаємо, завдяки результатам попереднього сезону, зокрема 13-му місцю на чемпіонаті світу, Марсак уперше отримав запрошення одразу на два етапи Гран-прі. Після турніру в Канаді на нього чекає старт у Фінляндії, а згодом – змагання Challenger у Варшаві.