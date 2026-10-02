Біатлонна еліта збереться в Мюнхені: хто представлятиме Україну на престижному Loop One Festival

Хто увійшов до складу збірної України

Фестиваль Loop One відбудеться 17-18 жовтня в Олімпійському парку Мюнхена. Змагання проходять у межах календаря Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), а спортсмени змагатимуться на роликових лижах у форматі міського біатлону.

У складі збірної України на старт заявлені чотири біатлоністи – двоє чоловіків та двоє жінок.

Чоловіки: Антон Дудченко та Віталій Мандзин.

Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Жінки: Христина Дмитренко та Олександра Меркушина.

Спортсмени підходять до цих змагань після виступів на літньому чемпіонаті України-2026. Зокрема, Віталій Мандзин виграв "золото" в масстарті, Олександра Меркушина здобула "срібло" у спринті, а Антон Дудченко посів четверте місце у спринті та виборов "бронзу" в масстарті.

Що відомо про фестиваль Loop One

Фестиваль з літнього біатлону Loop One проводиться вдруге. Програма елітних змагань у Мюнхені включає кваліфікації та фінали суперспринту й масстарту на роликових лижах, де виступлять 60 найкращих біатлоністів та біатлоністок світового рейтингу.

На змаганнях зберуться олімпійські чемпіони та призери, серед яких чинні переможці Ерік Перро, Ліза Віттоцці, а також Штурла Легрейд, Йоган-Олав Ботн та Ельвіра Еберг.

В Україні офіційним транслятором події є "Суспільне Спорт".