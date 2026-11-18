ATP Finals. 2-й тур групового етапу

Александр Звєрєв (Німеччина) - Бен Шелтон (США) - 6:2, 7:6(4)

Звєрєв здолав Шелтона та достроково вийшов у півфінал

У другому матчі групового етапу Звєрєв зустрівся з четвертою ракеткою світу Беном Шелтоном. Німець упевнено забрав перший сет із рахунком 6:2, а в другій партії переміг на тайбрейку - 7:6(4).

Поєдинок відзначився великою кількістю ейсів: американець подав навиліт 15 разів, тоді як Звєрєв - 14. Водночас за кількістю віннерів перевагу мав німець - 25:23.

Ця перемога стала для першої ракетки світу другою на груповому етапі. Раніше він обіграв іспанця Рафаеля Ходара. Завдяки двом успішним матчам Звєрєв достроково гарантував собі місце у півфіналі.

Національний рекорд і досягнення на Підсумковому турнірі

Перемога над Шелтоном дозволила Звєрєву встановити національний рекорд Німеччини за кількістю перемог на харді в ATP-турі. Тепер на його рахунку 344 такі звитяги - на одну більше, ніж було в Томмі Гааса.

Також німець став дев'ятим тенісистом в історії, який здобув щонайменше 20 перемог на Підсумковому турнірі ATP. Серед чинних гравців за цим показником він поступається лише Новаку Джоковичу, в активі якого 50 перемог.

Після матчу Звєрєв зізнався, що не стежив за можливими сценаріями виходу з групи, а зосереджувався винятково на власній грі.

Турнірне становище та наступний матч Звєрєва

Попри гарантований вихід до півфіналу, німець поки не забезпечив собі першого місця у групі. Він може завершити груповий етап другим лише за умови власної поразки від Артюра Фіса та перемоги Ходара над Шелтоном.

Поточне становище у групі В:

Александер Звєрєв (Німеччина) - 2 перемоги. Бен Шелтон (США) - 1 перемога. Артюр Фіс (Франція) - 1 перемога. Рафаель Ходар (Іспанія) - 0 перемог.

Найбільше шансів приєднатися до Звєрєва у півфіналі наразі має Фіс, однак інші учасники квартету також зберігають можливість посісти друге місце.

Третій тур групового етапу продовжиться у середу, 18 листопада. Ігровий день відкриє матч Карлоса Алькараса проти Даніїла Мєдвєдєва, після чого зустрінуться Флавіо Коболлі та Френсіс Тіафо.

Свій заключний матч у групі Звєрєв проведе проти Фіса у четвер, 19 листопада. Поєдинок відбудеться другим запуском ігрового дня.